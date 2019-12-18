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"Невозможно жить, но дайте время": Зеленский неопределенно рассказал о повышении пенсий (видео)

18 декабря, 14:23

По словам президента, прямо сейчас денег на рост выплат нет

Пенсии в Украине будут повышаться постепенно, но пока точно не известно, по какому именно механизму. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с жителями села Красная Слободка в Киевской области. Видеоролик, на котором глава государства отвечает на вопросы местных жителей, опубликовал Офис президента в Telegram-канале.

"С пенсиями очень сложный вопрос. Невозможно жить. Понимаю. Будем стараться увеличить пенсии. Но пока нам Минсоцполитики не предоставило всю схему. Они должны предложить схему с пенсиями, сказали, что постепенно, частями, учитывая возраст людей, будем помогать и увеличивать [пенсии]. Но надо, чтобы люди хоть налоги платили. Откуда взять деньги? Мы все понимаем, что на 2,5 тысячи гривен человек не может существовать и просто быть человеком. Это понятно. Увеличим, но дайте время", – ответил Зеленский на вопрос местного пенсионера, который все еще вынужден работать, так как его пенсия составляет 2,5 тысячи гривен.

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Напомним, при этом ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает изменение формулы расчета минпенсии. Если документ примут,в 2020 году минимальная пенсия может вырасти в два раза. Как отмечают авторы документа в пояснительной записке, нынешние правила расчета минимальной пенсии не соответствуют потребностям украинцев, которые утратили трудоспособность, и нарушают конституционное право пожилых граждан на достаточный жизненный уровень.

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налоги пенсии Владимир Зеленский повышение пенсий

Источник: Сегодня

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