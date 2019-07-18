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Незаконное обогащение: экономист объяснил, как эффективно бороться с коррупцией

18 июля, 14:43

Эксперт рассказал о логике, которая должна быть в основе наказаний за взяточничество

Архивное фото
Архивное фото.

Президент Украины делает вторую попытку вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение, внеся на рассмотрение парламента законопроект № 10461. Однако за незаконное обогащение во избежание законодательных коллизий, лучше предусматривать административную ответственность. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил экономист Борис Кушнирук.

"На Западе этот вопрос урегулируется через механизм административной ответственности, не уголовной. Потому что если согласно уголовной действует эта концепция (никто не обязан доказывать свою невиновность – Ред.), то по административной – такого нет. Поэтому включаются другие нормы: если у человека есть доходы, активы, происхождение которых он не может доказать, эти активы должны быть конфискованы. Логика следующая: "Извини, у тебя есть активы, происхождение которых ты не можешь объяснить, значит, это не твое", – объяснил эксперт.

Концепция, согласно которой доказывать незаконность происхождения активов должны правохранители, неэффективна, считает Кушнирук, поскольку взятка – один из наиболее тяжело доказываемых видов преступления.

Также можно ввести и другую норму, которая касается административных ограничений – запрет занимать невыборные должности. Эти меры удовлетворят главного партнера страны – Международный валютный фонд, убежден экономист.

"МВФ не требует вернуть уголовную ответственность, а урегулировать вопрос. К тому же, это удовлетворит общество. Если будут конфискованы активы и введен запрет занимать госдолжности, например, в течение 10 лет, поверьте, для общества этого будет более чем достаточно", – сказал Кушнирук.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 июня Зеленский уже вносил в Раду законопроект № 10358 о наказании за незаконное обогащение с механизмом конфискации незаконных активов должностных лиц и введением уголовной ответственности.

Однако 6 июня Комитет Рады одобрил законопроект о наказании за незаконное обогащение, но не документ Зеленского, а ранее внесенный законопроект №10110 пятым президентом Украины (2014-2019 гг.) Петром Порошенко.

Напомним,Конституционный суд принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. По мнению суда, подозреваемые в коррупции не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов. Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике.

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Тег закон, коррупция, Зеленский, уголовная ответственность, МВФ, обогащение, Кушнирук

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Сегодня

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