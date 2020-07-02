Незаменимых нет: у Зеленского развенчали "страшилки" об отставке Смолия

Возможная отставка главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолий, который подал заявление об увольнении, не приведет к подрыву курсовой и ценовой стабильности в Украине. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал советник президента Украины Олег Устенко.

"Что касается возможного нового руководителя, тут не вопрос, кто будет руководителем. Вопрос – будет ли сохранена независимость, понимание макроэкономических основ и того мандата, который есть у НБУ. В моем понимании – это легко решаемая задача. Незаменимых у нас точно нет. И уход Смолия с этой должности не означает, что у нас могут вдруг возникнуть проблемы монетарной стабильности. У нас ежегодно выпускается около 20 тыс. экономистов, за последние 20 лет у нас, получается, полмиллиона экономистов", – объяснил Устенко.

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Он не стал ни подтверждать, ни опровергать, что кандидата на должность главы НБУ будет искать Офис президента.

"Я не подтвержу и не опровергну это. Я думаю, будут серьезные консультации, слот консультаций. И прежде всего с участниками рынка", – отметил Устенко.

Советник Зеленского также заверил, что отставка Смолия не повлияет на валютный рынок и инфляцию.

"Инсинуации по поводу того, что вдруг нарушится монетарная стабильность, вдруг резко изменится курс, инфляция раскрутится до каких-то невероятных пределов, мне напоминает период предвыборной кампании перед вторым туром, когда использовались такие "страшилки", что, мол, придет Зеленский и курс станет 70, инфляция вырастет до невероятных пределов. То есть я не вижу здесь никаких проблем. Во-первых, у нас значительные золотовалютные резервы, они превышают отметку в 25 млрд долларов, что абсолютно четко обеспечивает нашу курсовую стабильность. Замедленная инфляция также была не потому, что в НБУ был Смолий, а потому, что сложились объективные причины для этого", – резюмировал Устенко.

Как сообщалось, такого мнения придерживаются не все специалисты. Например, британский экономист Тимоти Эш считает, что отставка Смолия ставит под угрозу макроэкономическую стабильность Украины, а также может навредить отношениям страны с Международным валютным фондом (МВФ).

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Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

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Правление Нацбанка при этом призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. В Офисе президента, в свою очередь, заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости НБУ.

Президент уже подал в парламент представление на увольнение главы Нацбанка. Его сначала должен одобрить комитет Рады, а потом выносится в сессионный зал. А если Верховная Рада не поддержит отставку Смолия, ему придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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