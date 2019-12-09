Ничего не обнуляем: Витренко напомнил России о необходимости выполнения арбитражей

Мы аргументировано пояснили, почему наша позиция относительно необходимости выполнения арбитражей является законной, - сказал Витренко

/ Фото: УНИАН

Переговоры российской и украинской делегаций не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам. Об этом сообщил исполнительный директор компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко по итогам переговоров в Париже.

"Мы ничего не обнуляем. Наоборот, мы аргументировано пояснили, почему наша позиция относительно необходимости выполнения арбитражей является действительно законной, и почему решение арбитражей является окончательным и обязательным для исполнения", — заявил он.

Ранее Витренко прокомментировал "нормандские" переговоры по газу.

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Ранее сайт "Сегодня" уже выяснил у экспертов, стоило ли обсуждать газ на "нормандской встрече". Специалист по энергетическим вопросам Сергей Дяченко рассказал о переговорных позициях Киева. Ранее от включения этого вопроса в общую повестку "нормандского саммита" президента Владимира Зеленского также предостерег бывший глава государства Петр Порошенко.

Напомним, 9 декабря в Париже продолжается саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

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