Ничего не обнуляем: Витренко напомнил России о необходимости выполнения арбитражей

Переговоры российской и украинской делегаций не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам. Об этом сообщил исполнительный директор компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко по итогам переговоров в Париже.
"Мы ничего не обнуляем. Наоборот, мы аргументировано пояснили, почему наша позиция относительно необходимости выполнения арбитражей является действительно законной, и почему решение арбитражей является окончательным и обязательным для исполнения", — заявил он.
Ранее Витренко прокомментировал "нормандские" переговоры по газу.
Ранее сайт "Сегодня" уже выяснил у экспертов, стоило ли обсуждать газ на "нормандской встрече". Специалист по энергетическим вопросам Сергей Дяченко рассказал о переговорных позициях Киева. Ранее от включения этого вопроса в общую повестку "нормандского саммита" президента Владимира Зеленского также предостерег бывший глава государства Петр Порошенко.
Напомним, 9 декабря в Париже продолжается саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.
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