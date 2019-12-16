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"Никаких договоренностей": в Украине рассказали о ходе газовых переговоров

16 декабря, 15:37

"Нафтогаз" и "Газпром" продолжают встречи в двух разных форматах

Фото: "Укртрансгаз"

Фото: "Укртрансгаз"

Украина и Россия еще не достигли никаких договоренностей относительно транзита газа с 1 января 2020 года, который может прекратиться. Об этом официально сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины".

"Никаких договоренностей по транзиту российского газа по территории Украины после 2019 года в переговорах с "Газпромом" на данный момент не достигнуто. Между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии. О любых достигнутых договоренностях компания сообщит через официальные источники", – заявили в "Нафтогазе".

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Напомним, на днях коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщал, что между Россией и Украиной существуют предварительные договоренности по транзиту газа, однако говорить о каком-либо согласованном варианте соглашения еще рано.

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Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков не целесообразен. Впрочем, в Киеве уже допустили вариант уплаты "Газпромом" долга перед "Нафтогазом" не деньгами, а голубым топливом.

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Источник: Сегодня

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