Никаких убытков от "Роттердам+" не было – эксперт

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НАБУ насчитало мифические убытки от применения формулы "Роттердам+", чтобы их уголовное дело не развалилось уже сейчас. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

"Никаких убытков с юридической точки зрения не было. Потому что ущерб должен быть нанесен кому-то, то есть, должен быть субъект: вы, например, я, или предприятие какое-то. Такого не было. Ущерб в уголовном праве – это деньги, которые были, грубо говоря, отобраны. Логика НАБУ такова, что электрическая энергия могла бы продаваться дешевле, но она продавалась по той цене, по которой продавалась, и поэтому это ущерб... Но тут возникает вопрос: цена, по которой продана электрическая энергия, она законна или незаконна? Если она незаконна, тогда это ущерб. Если она законна, тогда никакого ущерба нет", - пояснил Трохимец.



Он добавил, что суд уже дважды признавал формулу законной. Поэтому, по его мнению, сумма убытков от НАБУ – это мифическая цифра.

"Ущерб, который посчитало НАБУ, – это просто какая-то гипотетическая цифра, притянутая за уши, для того, чтобы хоть как-то оправдать это уголовное дело, чтобы оно не развалилось хотя бы на этом этапе", – считает Трохимец.

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По мнению эксперта, в деле по "Роттердам+" нет состава преступления и НАБУ должно было давно его прекратить. Он отметил, что формула устанавливала верхний предел цены угля, которую закладывали в стоимость производства электроэнергии, однако за время ее действия ни один из субъектов генерации не приближался к этой границе.

Трохимец также напомнил, что причиной введения формулы был дефицит угля, который возник в стране после оккупации Россией части Донбасса.

"Большинство шахт оказались на неподконтрольной территории, стал вопрос, где брать уголь, и каким образом учитывать его стоимость в производстве электрической энергии. И после долгих дискуссий Национальная комиссия регулирования энергетики сказала, что должно быть так: мы берем стоимость угля на европейской бирже в Роттердаме плюс доставка в Украину, и цена угля должна быть не выше, чем этот уголь ... Но нигде, ни в одном нормативно-правовом документе не было указано, что должны быть обязательно физические поставки угля из Роттердама", - сказал эксперт.

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Напомним, ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич назвал мифом утверждение НАБУ о том, что от введения формулы "Роттердам+" был нанесен ущерб в размере 19 млрд грн.



Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко заявила ранее, что формула "Роттердам+" позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн, поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.

Как сообщалось, накануне старта отопительного сезона в Украине эксперты в сфере энергетики заявляют, что в стране не хватает угля:



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