Никто не сможет вести бизнес с Ираном и США одновременно – Трамп

Предприниматели, которые работают с Ираном, после возобновления Вашингтоном санкций против Тегерана не смогут одновременно вести бизнес с Соединенными Штатами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести дела с Соединенными Штатами", - отметил Трамп на своей странице в Twitter.

"Санкции против Ирана были официально введены. Это санкции, наносящие наибольший ущерб, из всех когда-либо введенных, в и ноябре они будут подняты на новый уровень", — добавил Трамп.

Напомним, 8 мая 2018 года Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном. Президент США пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики и пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с "тяжелыми последствиями".

8 августа Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в январе 2016 года.

Также госсекретарь США Майк Помпео призвал союзников присоединиться к "кампании по экономическому давлению на иранский режим" и пресечь его финансирование. В ответ Иран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть.