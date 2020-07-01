НКРЭКУ хочет ввести акциз на "зеленую" электроэнергию и сорвать меморандум правительства с инвесторами – Конеченков

В планах НКРЭКУ – установить 3,2% акцизного сбора на произведенную в Украине зеленую электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики планирует ввести акцизный сбор на производство зеленой электроэнергии, чем нарушит условия меморандума, подписанного между Кабинетом министров Украины и ассоциациями возобновлямой энергетики.

Реклама

Об этом в комментарии сообщил глава правления общественного союза "Украинская ветроэнергетическая ассоциация" Андрей Конеченков, один из подписантов меморандума, пишет "Znaj.ua".

"При подготовке меморандума тема акциза не обсуждалась и не прописывалась. Соответственно, нынешнее предложение НКРЭКУ удивляет, поскольку нарушает уже достигнутые договоренности Кабинета министров Украины с инвесторами", – сказал Конеченков, комментируя соответствующий документ регулятора.

В планах НКРЭКУ – установить 3,2% акцизного сбора за произведенную в Украине зеленую электроэнергию. Об этом говорится в обосновании об одобрении постановления НКРЭКУ "О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 10 декабря 2019 No 2668".

"Более того, с законодательной точки зрения НКРЭКУ не имеет права устанавливать акцизный налог, т.к. для этого требуются изменения в Налоговый кодекс, которые может принять только Верховная Рада Украины", – подчеркнул глава правления УВЭА.

Реклама

По его словам, введение акциза – это косвенное дополнительное снижение "зеленого" тарифа", сверх уровня, о котором договорилось государство с инвесторами.

"Поэтому данная инициатива регулятора не согласована с инвесторами и является по сути новым принудительным финансовым ограничением, которое ухудшает финансовые условия проектов ВИЭ и заставит инвесторов обращаться в международные арбитражи", – резюмировал Конеченков.

В тренде Украинцам грозит рост цен на бензин: прогноз эксперта

Как сообщалось, 10 июня глава Кабмина Денис Шмыгаль подписал с представителями инвесторов в зеленую энергетику меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. По словам премьера, предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме – на другие уступки по снижению зеленых тарифов правительство не пойдет. Глава Кабмина подчеркивает, что законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить порядка 2 млрд евро до 2030 года.

Ключевые положения законопроекта №3658 предполагают снижение зеленых тарифов для ВЭС, введенных в эксплуатацию до 2020 года, на 7,5%, для СЭС – на 15%. Также он устанавливает ответственность за небалансы производителям ВИЭ в 2021 году в размере 50% от ошибки прогноза и 100% в 2021 году. Также он указывает, что государство решит проблему текущей задолженности (15 млрд грн) перед предприятиями зеленой электроэнергии – 40% до конца 2020 года и по 15% ежеквартально до конца 2021 года.

25 июня Комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству единогласно согласовал передачу в парламент для первого чтения законопроект Кабинета министров №3658, который предусматривает сокращение зеленых тарифов и урегулирует кризис в зеленой энергетике страны.

Реклама

При этом Секретариат энергетического сообщества опубликовал заявление, в котором указал, что Верховная Рада должна до выхода на летние каникулы (середина июля) проголосовать за данный законопроект.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние 9 месяцев работы.

Также ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов – главы и члена Комитета по энергетики Верховной Рады Андрея Геруса и Андрея Жупанина. В смс-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерение расправы с инвесторами в зеленую энергетики, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций, призывающих Владимира Зеленского встретиться с инвесторами и решить проблему "зеленых".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама