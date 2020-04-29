НКРЭКУ одобрила RAB-тарифы без обсуждения с общественностью и участниками рынка

9 апреля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила методику перехода на стимулирующее регулирование (RAB-тарифы). Решение принято без проведения общественных обсуждений и обсуждений с участниками рынка. Об этом сообщает народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистр.



По ее словам, НКРЭКУ провело заседание на час раньше, чем было анонсировано накануне на сайте регулятора. К участию в онлайн-заседании не были допущены заинтересованные участники – ассоциация ОСР "Умные сети" и сама депутат Буймистер.



"Регулятор только на словах декларирует открытость и готовность к обсуждениям. Меня – народного депутата – представителя украинского народа – не допустили к участию онлайн, и возможности озвучить свои предостережения не дали. Просто не допустили. Профильные ассоциации также", – отмечается в посте.



Напомним, нардеп Алексей Гончаренко обращался к НКРЭКУ с требованием перенести рассмотрение стимулирующего тарифообразования на время после карантина.



Ранее ЕВА и Союз операторов системы распределения "Умные электросети" также обращались к НКРЭКУ с требованием вернуться к рассмотрению перехода на стимулирующее регулирование после окончания карантина для обеспечения возможности представителям энергорынка ознакомиться и выработать свои предложения к методологии.

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