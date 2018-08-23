НКРЭКУ окончательно упразднила "Роттердам+"

Сегодня, 15:21

Утратят силу еще 24 "энергетических" постановления

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

На сегодняшнем заседании, 23 августа, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение об упразднении постановления №289 от 03.03.2017 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии", более известного под названием "Роттердам+".

Решение вступит в силу с началом действия нового рынка электроэнергии.

Кроме того, признаются утратившими силу еще ряд нормативных документов, ранее регламентирующих работу украинской энергетики – всего 24 постановления.

Данное решение НКРЭКУ объясняет необходимостью упорядочивания нормативной базы деятельности на рынке электрической энергии Украины и для обеспечения своевременной имплементации норм Закона Украины "О рынке электрической энергии".

Принятый парламентом закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой конкурентной модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Как сообщалось, проект постановления об отмене формулы "Роттердам+" был обнародован 17 августа на официальном сайте НКРЭКУ.

Представители экспертного сообщества поддержали планы НКРЭКУ по введению нового рынка электрической энергии и рекомендовали ускорить данный процесс. Об этом говорится в сообщении, обнародованном вчера на странице Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова по итогам профессиональной дискуссии. Как отметили организаторы мероприятия, в профессиональной дискуссии принимали участие представители правительства Украины, представительства ЕС в Украине, посольства Польши в Украине, "Укрэнерго", Украинской энергетической биржи и независимые эксперты.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
энергетика, рынок, Роттердам, НКРЭКУ

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