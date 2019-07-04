НКРЭКУ планирует в ближайшее время снизить тариф "Укрэнерго" – Плачков

Для снижения тарифов есть технические возможности, но прогнозировать конкретный процент снижения экс-министр не готов

Фото: Pixabay

В ближайшее время Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует снизить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии. Об этом заявил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр энергетики Украины Иван Плачков.

"В тарифе "Укрэнерго" заложена смета на эксплуатацию сетей. Постоянно НКРЭКУ анализирует эту смету и корректирует ее. Сегодня ясно, что НКРЭКУ в ближайшее время будет также ее рассматривать и анализировать. Поэтому не исключено, что эта смета, этот тариф будет уменьшен. И это, естественно, скажется на тарифах потребителей. И по той информации, которая у меня есть НКРЭКУ собираются это все делать (снизить тариф "Укрэнерго", – ред.)", – заявил он.



По словам Плачкова, для снижения тарифов есть технические возможности, однако прогнозировать конкретный процент снижения экс-министр не готов. "На сколько, мне трудно сказать. Там достаточно серьезные цифры. Там, насколько я помню, несколько миллиардов, до 4,5 миллиарда заложено", - отметил он.



Ранее на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 24 июня 2019 одобрен проект постановления НКРЭКУ "О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 7 июня 2019 № 954" (относительно пересмотра тарифа на услуги по передаче электрической энергии ГП "НЭК "Укрэнерго"). Открытое обсуждение этого вопроса пройдет 5 июля.

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