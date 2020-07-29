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НКРЭКУ спровоцировала манипуляции на рынке, которые позже проигнорировала, – АМКУ

29 июля, 16:42

Инна Бабур Инна Бабур

АМКУ также обвинил регулятора в утверждении правил рынка, допускающих подобные манипуляции

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) установил признаки нарушения закона о защите экономической конкуренции в бездеятельности Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на рынке электроэнергии и дал этому регулятору обязательные для рассмотрения рекомендации, передает "Интерфакс-Украина".

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Как отмечается в этом документе от 2 июля, обнародованном на сайте АМКУ в среду, НКРЭКУ не представлял Кабмину предложения об улучшении условий режима специальных обязанностей (ПСО), ненадлежащим образом проводил и обнародовал результаты мониторинга функционирования рынка электроэнергии, а также ненадлежащим образом обеспечивал оператором системы передачи работу балансирующего рынка.

"Учитывая систематический профицит электроэнергии в ОЭС (объединенной энергосистеме – ИФ) Украины и создание прогнозируемых положительных небалансов ГП "НАЭК "Энергоатом", оператор системы передачи (ОСП) акцептует заявки ТЭС и ТЭЦ на разгрузку от общей установленной мощности, а не от диспетчерского графика нагрузки. После получения команды диспетчера на разгрузку ТЭС и ТЭЦ покупают соответствующие объемы электрической энергии у ОСП по цене РСВ (рынок на сутки вперед – ИФ) – 45% с целью выполнения договорных обязательств с подконтрольными поставщиками и последующей перепродажи на РСВ и получения сверхприбылей", – описало этот механизм антимонопольное ведомство.

По его мнению, следствием таких действий является искусственное падение цены РСВ, реализация большей части объема электроэнергии "Энергоатома" и ГП "Гарантированный покупатель" на балансирующем рынке по ценам, существенно ниже рыночных, риск необоснованного повышения тарифа "Укрэнерго" и в целом дестабилизация работы ОЭС Украины с потерями для госбюджета.

"Указанные действия отдельных участников рынка становятся возможными из-за прогнозируемости объемов и уровня цен электрической энергии, которые предлагаются на РСВ "Энергоатомом" и "Гарантированным покупателем". Причиной указанной "прогнозируемости" является несовершенный механизм ПСО", – указал АМКУ.

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Комитет напомнил, что о таких рисках предупреждал НКРЭКУ и Минэнерго в октябре 2019 года и в мае 2020 года.

АМКУ также обвинил НКРЭКУ в утвержденных регулятором несовершенных правилах рынка, допускающих подобные манипуляции.

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Антимонопольное ведомство добавило, что с момента запуска нового рынка электроэнергии 1 июля 2019 года НКРЭКУ ни разу не сообщал о нарушениях антимонопольного законодательства, а последний опубликованный им мониторинг оптового рынка сделан за третий квартал 2019 года.

В связи с этим АМКУ рекомендовал НКРЭКУ подать Кабмину свои рекомендации по улучшению режима ПСО, чтобы устранить искажение конкуренции на РСВ, создание искусственных небалансов "Энергоатома" и "Гарантированного покупателя" и недобросовестную конкуренцию производителей электроэнергии и трейдеров.

АМКУ также рассчитывает получить от НКРЭКУ информацию о выявленных возможных признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях Оператора системы передачи за последний год. Речь, в частности, идет о формировании и предоставлении диспетчерских команд, которые приводили или могли привести к созданию искусственного дефицита на балансирующем рынке, нарушении обязательств по срокам оплаты за купленную/проданную электроэнергию на балансирующем рынке.

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Антимонопольное ведомство напоминает НКРЭКУ, что регулятор должен сообщить о результатах рассмотрения рекомендаций в 15-дневный срок с момента их получения.

Ранее "Радио Свободы" представило расследование про манипуляции "Центрэнерго" на энергорынке с продажей несуществующих объемов электроэнергии. Эти схемы по выводу журналистов банкротят "Энергоатом" и дают заработать компаниям олигарха Коломойского.

Ранее народный депутат Алексей Кучеренко заявлял, что схемы по торговле воздухом реализовывались при участии членов НКРЭКУ и главы парламентского комитета по ТЭК Андрее Герусе.

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энергетика АМКУ ценообразование энергорынок НКРЭКУ

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