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НКРЭКУ установила неслыханные нормы, – глава Укрэнерго

3 сентября, 16:56

Инна Бабур Инна Бабур

Системный оператор выступает за отмену любых "прайскепов"

Ценовые ограничения (price cap "прайскеп") на балансирующем рынке электроэнергии, установленные в Украине Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), противоречат правилам рынка в европейских странах.

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Об этом в интервью изданию "Бизнес-Цензор" сообщил председатель правления системного оператора НЭК "Укрнэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет "Politeka".

"Регулятор устанавливал нижний "прайскеп" для балансирующего рынка изначально на уровне 55%... В правилах рынков Европы нет такого нижнего лимита, когда готовая разгрузиться станция не может выставить заявку на покупку профицитной электроэнергии ниже какого-то процента. В нормальных системах "прайскепов" в принципе не существует", – отметил руководитель компании.

Он заявил, что системный оператор выступает за отмену любых "прайскепов". "Не должно быть никакой нижней границы, за которую электростанция не может опуститься", – подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, руководство НКРЭКУ установила "прайскеп" для балансирующего рынка на уровне 55% от средневзвешенной цены электрической энергии на рынке в сутки вперед (РДН).
С ноября 2019 года НКРЭКУ возглавляет Валерий Тарасюк.

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По словам народного депутата Алексея Кучеренко, в руководстве НКРЭКУ, в том числе на председателе комиссии Валерии Тарасюке и члене кормиссии Дмитрии Коваленко, лежит ответственность за искусственно созданный кризис на рынке электрической энергии.

По информации депутата, члены комиссии могут быть соавторами схемы "торговли воздухом", которая привела к возникновению миллиардных убытков государственных энергетических компаний, в частности "Энергоатома".

Также ранее Министерство энергетики неоднократно публично упрекало НКРЭКУ в отсутствии своевременной реакции на перекосы, которые происходят на рынке электрической энергии и приводят к накоплению долгов.

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энергетика Укрэнерго НКРЭКУ государственное регулирование
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