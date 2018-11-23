Ночь на "Черную пятницу": как принимали бюджет-2019 (фото, видео)

Вчера, 09:06

Пленарное заседание Рады продлилось 20 часов, многие нардепы успели вздремнуть

 


Госбюджет Украины на 2019 год Верховная Рада одобрила в шесть утра 23 ноября. И, хотя сама дата (символично, что сегодня день всемирных скидок и распродаж – "Черная пятница") стала прогрессом в плане сроков принятия главной сметы страны, "бюджетная ночь" небывало затянулась.

Пленарное заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов.

Ночью нардепы "бились" над изменениями Налогового кодекса – повышением акцизов и введением "налога на посылки". В итоге документ приняли с шестой попытки, а что именно в нем будет, станет понятно только после публикации текста. 

Сам бюджет, в котором заранее прописали доходы от "налоговых" правок, приняли относительно быстро – за два часа. Голосование происходило в присутствие членов правительства.

К моменту непосредственного принятия бюджета-2018 депутаты успели устать, и некоторые народные избранники решили поспать прямо на работе. 

Фото: УНН

Окончание рассмотрения и успешное голосование за бюджет-2019 ("за" 240 нардепов) депутаты встретили аплодисментами. 

Видео: facebook.com/svetlevskaya

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Напомним, крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря. В плане "бюджетных" сроков в Украине наблюдается прогресс – бюджет-2018 Рада приняла во втором чтении только 7 декабря. Бюджет-2017 был принят под утро 21 декабря, а бюджет-2016 – и вовсе "под елочку", в 4 утра 25 декабря. 

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Источник:

"Сегодня"

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