/ Фото: nord-stream.com

"Газпром" обратился в суд: есть ли у России шанс снять ограничения для "Северного потока – 2" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA 2019-07-30T09:36:00+03:00 Экономика Факт дискриминации российского газопровода подтвердить тяжело, считают юристы

Оператор строительства газопровода в обход Украины "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG обратился в суд Европейского Союза с просьбой отменить директиву ЕС 2019/692, вносящую поправки в Газовую директиву ЕС.

Сайт "Сегодня" попросил юристов оценить шансы России добиться отмены ограничений для проекта газопровода.

По мнению юриста Ивана Либермана, суд, прежде всего, обратит внимание на базовое соглашение о строительстве "трубы".

"Перед тем, как строится "поток", заключается соглашение, и оно может быть между многими странами одновременно. Суд будет, изучая возражения, доводы и директивы определять, не было ли нарушений какой-то из сторон фундаментальных принципов заключения первого соглашения", – говорит Либерман.

То есть, продолжает он, суд будет разбираться, нарушает ли директива условия договора между Россией и другими странами, которые предоставляют разрешение на строительство газопровода.

В целом оценить шансы компании выиграть спор, непросто, признает специалист.

"Нужно быть в самом процессе, знать каждый документ, чтобы наверняка оценить шансы. С юридически-политической точки зрения, шансы 50 на 50", – сказал Либерман.

В то же время, по словам специалиста по международному праву Романа Шахматенко, без глубокого анализа исковых требований претензии "Газпрома" выглядят сомнительно.

"По факту получилось так, что уравняли компании из ЕС внутри европейского газового рынка с компаниями из третьих стран. Где здесь дискриминация я понять не могу", – отмечает Шахматенко.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что 4 апреля 2019 годаЕвропарламент одобрил поправки в Газовую директиву, а 15 апреля их окончательно утвердил Совет ЕС. Все технические процедуры Евросоюз намерен выполнить до конца 2019 года, поскольку измененная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска "Северного потока – 2".

В ней говорится, что оператором "Северного потока – 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков. При этом в итоговом тексте указано, что решение о предоставлении "Северному потоку – 2" исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с ЕК.

Более подробно о новых поправках в Газовую директиву читайте в материале "Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве".

Ранее тему "Северного потока – 2" обсудили президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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