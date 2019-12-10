"Нормандские переговоры" и транзит: Гончарук заговорил о газовой войне с Россией

Премьер-министр заверил, что Украина не будет отказываться от судебных претензий к "Газпрому"

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Переговоры о продолжении транзита российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины продолжатся, однако при этом не исключен вариант "газовой войны". Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя переговоры по газу в "нормандском формате".

"Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно просто, возможно – с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток – 2" не достроен", – написал Гончарук на своей странице в Facebook.

Глава правительства напомнил, что Украине нужен долгосрочный контракт на транзит газа. Кроме того, он заверил, что Киев не станет отказываться от судебных претензий к российскому "Газпрому".

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"Мы подчеркнули, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем – долг можем принять газом", – отметил Гончарук.

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Напомним, в рамках "нормандского саммита" 9 декабря Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам.

Видео: Громадське телебачення

Ранее присутствовавший на переговорах в Париже глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, грозит ли Украине очередная газовая война по сценарию тех, что устраивала Россия в 2006 и 2009 годах.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине.

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