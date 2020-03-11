Нотариусы в Украине получили новые полномочия: подробности

Министерство юстиции, в котором всерьез беспокоятся о состоянии украинских тюрем, разрешило нотариусам иметь полномочия на проставление апостиля. Об этом заместитель министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук.

7 марта 2020 года вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины от 27 февраля 2020 года № 702/5 "О внесении изменений в Порядок проставления апостиля на официальных документах, выдаваемых органами юстиции и судами, а также на документах, которые оформляются нотариусами Украины".

Она отметила, что эти изменения наделяют нотариусов полномочиями по принятию и выдаче документов для проставления апостиля на официальных документах, которые оформляются нотариусами Украины, а также на документах, которые выдаются органами юстиции и судами.

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"Учитывая, что значительное количество документов, которые подаются для проставления апостиля, составляют именно документы, оформленные нотариусами, привлечения нотариусов к участию в процедурах проставления апостиля значительно упростит указанную услугу и сделает ее более удобной для граждан. Следовательно, эти изменения введены с целью создания условий для эффективного обслуживания граждан по принципу единого цикла и в одном месте и в целях экономии их времени", – отметила Онищук.

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