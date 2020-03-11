Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
28,79

Нотариусы в Украине получили новые полномочия: подробности

11 марта, 17:01

Виктория Подолянец

Украинцы смогут получать более качественные и комфортные услуги у нотариусов

Министерство юстиции, в котором всерьез беспокоятся о состоянии украинских тюрем, разрешило нотариусам иметь полномочия на проставление апостиля. Об этом заместитель министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук.

7 марта 2020 года вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины от 27 февраля 2020 года № 702/5 "О внесении изменений в Порядок проставления апостиля на официальных документах, выдаваемых органами юстиции и судами, а также на документах, которые оформляются нотариусами Украины".

Она отметила, что эти изменения наделяют нотариусов полномочиями по принятию и выдаче документов для проставления апостиля на официальных документах, которые оформляются нотариусами Украины, а также на документах, которые выдаются органами юстиции и судами.

Реклама

"Учитывая, что значительное количество документов, которые подаются для проставления апостиля, составляют именно документы, оформленные нотариусами, привлечения нотариусов к участию в процедурах проставления апостиля значительно упростит указанную услугу и сделает ее более удобной для граждан. Следовательно, эти изменения введены с целью создания условий для эффективного обслуживания граждан по принципу единого цикла и в одном месте и в целях экономии их времени", – отметила Онищук.

В тренде
Доллар и евро бьют рекорды с лета: НБУ обновил курс

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинское правительство продолжает курс на перевод бумажных документов в "цифру". Одним из таких пунктов станет введение цифровых доверенностей.

Также мы рассказывали о том, как получить собственную электронную подпись и зачем это нужно. Украинцев все активнее приучают к тому, что многие важные вещи можно решить онлайн. Пенсионный фонд намерен развивать онлайн-обслуживание клиентов, но доступ к полному перечню онлайн-услуг ПФУ откроет только электронная подпись.

Ранее министр цифровой информации Михаил Федоров рассказывал, что украинцев будут учить цифровой грамотности. Нужно это для того, чтобы каждый мог пользоваться онлайн-доступом к государственным услугам, не стоять в очередях для оформления документов на жилье, автомобиль или чтобы заплатить за коммуналку.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нотариус юрист юридическая помощь печати нотариат

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить больше
В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить большеЭкономика
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валютЭкономика
Повышение пенсий для украинцев: Шмыгаль сделал заявление
Повышение пенсий для украинцев: Шмыгаль сделал заявлениеЭкономика
"Выходим из ямы": в НБУ озвучили прогнозы на 2020 годЭкономика
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку земли
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку землиПолитика
После индексации пенсионеры получат ощутимую прибавку к выплатам: детали
После индексации пенсионеры получат ощутимую прибавку к выплатам: деталиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...