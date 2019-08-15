Новая должность: Маркарова займется выбором руководителей госпредприятий

Министр финансов уверена, что государственные компании должны иметь прозрачную систему управления

Оксана Маркарова / Фото: president.gov.ua

Кабинет министров назначил министра финансов Оксану Маркарову заместителем председателя комитета по назначениям. Эта должность предусматривает участие в конкурсном отборе руководителей и членов набсоветов для особо важных государственных предприятий.

Как ранее отмечали в МВФ, многие госпредприятия Украины страдают от недоинвестирования, а их бизнес-модели и корпоративное управление не соответствуют вызовам современности. Проблему признают и в правительстве.

"Государственные предприятия должны иметь прозрачную и профессиональную систему управления, соответствующую лучшим международным практикам. Комитет будет активно работать до конца каденции и нашего правительства, и я надеюсь, что новое правительство продолжит и его работу, и реформу корпоративного управления", - цитирует Маркарову пресс-служба Минфина.

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В состав комитета входят четыре представителя правительства и четыре независимых эксперта — представители международных финансовых организаций. Председателем комитета сейчас является Джейсон Пеллмар, возглавляющий региональное представительство Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине и Беларуси.

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Комитет по назначениям уже сформировал независимые наблюдательные советы для "Укргидроэнерго", "Укрзализныци", "Укрэнерго", "Укрпочты", Администрации морских портов Украины и международного аэропорта "Борисполь".

Напомним, ранее в Кабмине подсчитали, что из госпредприятий Украины прибыль получают лишь 15%. По мнению первого вице-премьера Степана Кубива, такие данные подтверждают необходимость приватизации тех предприятий, которые не имеют стратегического значения.

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