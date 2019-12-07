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Новая идея НБУ насчет наличных полезна для экономики – эксперт

7 декабря, 14:24

Александра Романюк

В Украине хотят ввести обналичивание денег через магазины

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Нацбанк планирует разрешить магазинам выдавать наличные держателям банковских карточек прямо через кассы магазинов. Проект такого постановления НБУ сейчас вынесен на общественное обсуждение.

По мнению экономистов, обналичивание денег через магазины может принести пользу и всей украинской экономике. Например, в сопроводительной записке к проекту постановления НБУ говорится, что предложенные изменения "будут способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и созданию экономических предпосылок для функционирования и развития конкурентоспособной среды на рынке финансовых и банковских услуг".

"Существующая цепочка движения денег – от магазина до банка, а потом до банкомата – это общественно неэффективные расходы. Если есть возможность, чтобы физическое лицо получало наличные деньги, не используя эту цепочку, а более коротким путем, это пойдет на пользу экономике. Во-первых, магазины сокращают свои расходы, а могут даже зарабатывать, выдавая наличные. Кроме того, деньги, которые находятся "в пути" – из магазина в банк, из банка – в банкомат – они, получаются, выведены из оборота. Таким образом, чтобы обеспечить потребности населения в наличности, необходимо выпускать дополнительное количество бумажных денег. Если же деньги будут выдаваться в кассах магазинах, государству не придется печатать "лишние" деньги, и больше денег будет оставаться в безналичном обороте", – рассказал экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Подробнее об идее НБУ читайте материале сайта "Сегодня": "В магазин за наличкой: получить деньги с карты можно будет на кассе".

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