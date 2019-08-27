Новая кредитная программа Всемирного банка для Украины: появились подробности

Деньги пойдут на программу ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство

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Главными целями новой кредитной программы Всемирного банка (ВБ) является повышение эффективности сельского хозяйства Украины, обеспечение более адресной политики поддержки отрасли, повышение прозрачности использования государственных с/х земель и расширение доступа малых и средних фермерских хозяйств к экспорту.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Целью программы является смягчение отдельных ограничений на пути к росту участия частного сектора, в частности, малых и средних предприятий, в сельскохозяйственном рынке факторов производства и рынка товаров Украины", – заявила исполняющая обязанности главы Минагрополитики Ольга Трофимцева.

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Новости "Сегодня" писали, что заем в размере 200 млн долларов предоставит Украине Международный банк реконструкции и развития. Отмечалось, что они пойдут на программу ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство.

Соглашение подписали министр финансов Оксана Маркарова и директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

Сату Кахконен (слева), Оксана Маркарова (в центре) и Ольга Трофимцева. Фото: Минфин Украины

Ранее украинская власть также "сверила часы" с Европейским банком реконструкции и развития:

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