Новая отсрочка для евроблях: действительно ли штрафы отменили

Пока не будут приняты новые законы, полиция обещала не трогать владельцев авто на еврономерах

Фото: Иван Орищенко

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Закон о штрафных санкциях для евробляхеров, принятый Верховной радой, вступит в силу с Нового года. Но полиция пообещала не трогать авто на еврономерах – до тех пор, пока депутаты не примут законы, которые устроят владельцев таких авто. Почему возникла такая коллизия со штрафами?

"Это звучит немного абсурдно, когда полиция заявляет, что будет снисходительна к нарушителям. Но в данном случае заявление правильное, за нарушение таможенных правил штрафует не полиция, а таможня. А в договоренностях ничего о таможне не сказано. Может, полиция не будет делать рейды, но штрафы никто не отменял: если человек приедет на таможню с просроченным авто – его оштрафуют, потому что есть закон", – замечает Михаил Катрук, сооснователь организации "Доступное авто".

Автоэкcперт Алексей Мкртчян считает, что законопроекты №№ 2342 и 2345 могли бы решить вопрос с растаможкой автомобилей на еврономерах, но все будет зависеть от того, какие правки примут депутаты.

"Как обещают в Кабмине, рассмотрение этих законопроектов будет первоочередным на первом заседании правительства в новом году, которое намечено на 14 января 2020 года. После заседания правительства этот вопрос в течение месяца должна рассмотреть Верховная Рада. Пока эти законы не вступят в силу, якобы существуют какие-то договоренности между МВД и общественной организацией "АвтоЕвроСила", что полиция не будет задерживать и штрафовать владельцев автомобилей на еврономерах. Но есть еще Госфискальная служба, с которой нет никаких договоренностей, а именно они накладывают огромные штрафы в 170 тыс. грн", – сказал нам Алексей Мкртчян.

Подробнее о том, что происходит с авто на еврономерах, читайте в нашей статье: "Штрафы или новые уступки: что ждет хозяев евроблях после Нового года".

Напомним, ранее сообщалось об украинке, которая обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой урегулировать вопрос с растаможкой автомобилей на еврономерах и показательно сожгла свою машину из-за угрозы большого штрафа.

Видео: YouTube/Зеленый Пес

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