Новая победа "Нафтогаза" над "Газпромом": суд заморозил акции South Stream

Нидерландский суд принял постановление об аресте акций дочерней компании российского газового монополиста "Газпром" – South Stream Transport B.V, которая отвечает за строительство и управление газопроводом "Турецкий поток".
Данное решение было принято 22 октября Окружным судом Амстердама, который, таким образом, одобрил соответствующее ходатайство НАК "Нафтогаз Украины", о чем сообщили в департаменте по коммуникациям компании.
В "Нафтогазе" отметили, что "Газпром" отказался выплачивать 2,56 млрд долларов долга с процентами, которые его обязал компенсировать Стокгольмский арбитраж.
И чтобы избежать исполнения арбитражного решения за день до того, как Нидерланды по иску "Нафтогаза" начали заморозку активов "Газпрома", российская компания передала акции South Stream Transport компании "Трансгаз Краснодар".
"Именно поэтому "Нафтогаз" инициировал отдельный судебный процесс в Окружном суде Амстердама, где доказывал неправомерность действий "Газпрома" по передаче акций South Stream Transport BV своей дочерней компании. Теперь акции South Stream Transport BV арестованы", – добавили в НАК.
Напомним, что в феврале прошлого года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита в 2009-2016 годах. Тогда речь шла о 4,63 млрд долларов, но это было лишь частью от суммы, которую требовала Украина – "Нафтогаз" оценивал свои претензии к "Газпрому" в 18 млрд долларов.
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