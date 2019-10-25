Новая победа "Нафтогаза" над "Газпромом": суд заморозил акции South Stream

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Нидерландский суд принял постановление об аресте акций дочерней компании российского газового монополиста "Газпром" – South Stream Transport B.V, которая отвечает за строительство и управление газопроводом "Турецкий поток".

Данное решение было принято 22 октября Окружным судом Амстердама, который, таким образом, одобрил соответствующее ходатайство НАК "Нафтогаз Украины", о чем сообщили в департаменте по коммуникациям компании.

В "Нафтогазе" отметили, что "Газпром" отказался выплачивать 2,56 млрд долларов долга с процентами, которые его обязал компенсировать Стокгольмский арбитраж.

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И чтобы избежать исполнения арбитражного решения за день до того, как Нидерланды по иску "Нафтогаза" начали заморозку активов "Газпрома", российская компания передала акции South Stream Transport компании "Трансгаз Краснодар".

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"Именно поэтому "Нафтогаз" инициировал отдельный судебный процесс в Окружном суде Амстердама, где доказывал неправомерность действий "Газпрома" по передаче акций South Stream Transport BV своей дочерней компании. Теперь акции South Stream Transport BV арестованы", – добавили в НАК.

Напомним, что в феврале прошлого года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита в 2009-2016 годах. Тогда речь шла о 4,63 млрд долларов, но это было лишь частью от суммы, которую требовала Украина – "Нафтогаз" оценивал свои претензии к "Газпрому" в 18 млрд долларов.

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