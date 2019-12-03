Новая "поправка Геруса" не прекратит импорт тока из России в Украину – нардеп

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Новая "поправка Геруса" оставит импорт электроэнергии из России и Беларуси на рынке "на сутки вперед", что грозит уничтожением отечественной генерации и угольной отрасли. Об этом сообщил народный депутат Украины, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

"На комитете мы заставили его (Геруса. – Ред.) отречься от своей же диверсии и предусмотреть в проекте закона № 2233 правку, что отменяет "правку Геруса". Однако Герус не согласился закрыть импорт из России и Беларуси, если он поступает на рынок "на сутки вперед". А это значит, что тот же ресурс продолжит поставляться в Украину в объемах, которые способны остановить треть нашей генерации", - написал Кучеренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что российские и белорусские импортеры поставляют ток в Украине по демпинговым ценам, значительно ниже, чем продают населению и промышленности своих стран. И отметил, что такие действия являются антирыночными, и должны стать предметом расследования со стороны Антимонопольного комитета Украины.

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"Белорусы и россияне поставляют сюда по ценам значительно ниже, чем продают у себя. Россияне продают собственному населению на 40% дороже, чем нам, а белорусы – почти на 80% дороже, чем собственной промышленности. Сегодня они сбили цену у нас на рынка до минимума... Демпинг россиян и белорусов, безусловно, является антирыночным. Если не удастся в Раде добиться полного прекращения импорта из неевропейских стран, то нужно будет требовать от АМКУ немедленно разобраться с демпингом импортеров, которые стремятся к одному – убить нашу энергетическую и угольную промышленность", – написал Кучеренко.

Напомним, первые коммерческие поставки электроэнергии из России в ОЭС Украины начались с октября 2019 года. По данным НЭК "Укрэнерго", в октябре Украина импортировала из РФ 127,86 млн кВт⋅час.

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11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

Ранее руководители энергокомпаний обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока с РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающей отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

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