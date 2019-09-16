Новая программа сотрудничества Украины и МВФ: в Нацбанке сделали заявление

По словам Рожковой, новая программа может быть трехлетней

/ Фото: AFP

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что новая программа сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ) будет подписана до конца 2019 года. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщила первый заместитель главы регулятора Екатерина Рожкова.

"Мы действительно ожидаем, что до конца года программа будет подписана", – сказала она.

При этом, отвечая на вопрос о параметрах программы, замглавы НБУ сообщила, что она может быть трехлетней.

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"Касательно объемов (программы), то здесь важно понимать сколько нам нужно, а это мы сможем более четко сказать, когда поработаем с проектом (государственного) бюджета", – заключила Рожкова.

Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ прибыла в Киев 11 сентября, а на следующий день начала переговоры. Представитель МВФ Джерри Райс заявил, что один из важных элементов дискуссии – эффективная антикоррупционная структура.

По данным Bloomberg, Киев и МВФ ведут переговоры о возможности нового кредитования Украины в размере до 5 млрд долларов по программе расширенного финансирования фонда EFF.

Текущую программу сотрудничества между Украиной и МВФ утвердили 19 декабря 2018 года. Транш в 1,4 млрд долларов поступил в том же месяце. В мае 2019 года в Киев приехала миссия фонда для пересмотра программы, однако уехала без рекомендаций. В МВФ заявили, что вернутся в Киев после начала работы Верховной Рады IX созыва и формирования нового Кабинета министров.

В июне министр финансов Оксана Маркарова подчеркнула, что, по ее прогнозу, срок новой программы с МВФ составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита. В свою очередь, как отметил замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, правительство должно договориться о новом соглашении с МВФ на сумму до 10 млрд долларов сроком до четырех лет.

Какие вопросы будут обсуждаться на встречах с миссией МВФ, ранее раскрыл глава НБУ Яков Смолий:

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