/ Фото: Григорий Салай

Новая Рада может запустить пенсионную реформу: что ждет украинцев Александр Панченко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.jpg 2019-08-03T07:00:00+03:00 Экономика Парламентарии готовы запустить введение накопительных пенсий и запретить увольнение пенсионеров

С приходом новой власти наконец может стартовать пенсионная реформа, которая коснется не только нынешних, но и будущих пенсионеров. Уже прошли панельные дискуссии депутатов партии "Слуга народа", которые эксперты уже назвали презентацией планов реформ. Учитывая, что партия имеет в Раде большинство, эксперты считают принятие необходимых законов весьма вероятным. "Сегодня" выяснили, что может измениться для нынешних и будущих пенсионеров.

Новшества

По словам эксперта по соцвопросам и будущего нардепа Галины Третьяковой, они планируют изменить порядок выхода на пенсию и выплаты пенсий для тех, кому до нее еще работать десятки лет. А именно: запустить второй этап пенсреформы — обязательные накопительные пенсии, появление которых откладывается более 15 лет. При этом новые депутаты склоняются отдать пенсионные взносы работников в частные руки, но под жестким контролем Пенсфонда. Этот вопрос стал камнем преткновения для запуска с 2019 года накопительных пенсий. Год назад парламентарии так и не смогли определиться: создавать ли еще один госорган, занимающийся пенсиями. Вопрос отложили на 2020 год.

Будущих пенсионеров могут ожидать и другие новшества. Первое — добровольный выход на пенсию, как до, так и после достижения пенсионного возраста (сейчас 59 лет у женщин, 60 лет у мужчин).

"Человек должен идти на пенсию, когда он этого сам захочет", — считает Третьякова.

Например, если у 55-летнего есть 35 лет стажа, он сможет оформить пенсию и не работать. И наоборот, 70-летний будет получать пенсию и трудиться, пока есть силы и умение. Сейчас досрочный выход на пенсию возможен только для "вредных" профессий. А, например, для госслужащих есть возрастной ценз — 65 лет, после достижения его они обязаны уволиться с госслужбы. Тем, кто уже на пенсии, обещают сохранить действующее с этого года ежегодное повышение пенсий: на 50% от инфляции плюс 50% от темпов роста зарплат за предыдущий год.

Мнение экспертов

Специалисты по пенсионным вопросам поддерживают наработки и надеются, что они заработают уже в 2020 году.

"Запуск второго этапа реформы позволит людям младше 40 лет накопить достойную пенсию, но и даст "длинные" и дешевые деньги нашей экономике, — анализирует экс-замглавы Пенсфонда Виктор Колбун. — Другие предложения надо обсуждать. Если, допустим, человек досрочно выходит на пенсию, то она должна быть меньше, так как он меньше внес в общий котел солидарной системы и, по идее, будет получать пенсию дольше".

А вот работать на руководящих должностях 70-летним пенсионерам вряд ли целесообразно, но они смогут трудиться уже рядовыми исполнителями, считает эксперт. Иначе это лишит перспективы роста молодых сотрудников и может стимулировать их отток за рубеж.

Как сохранить пенсионные деньги

Экономисты говорят, что самое сложное — сохранность покупательной способности накопительных пенсий будущих пенсионеров в течение 30—35 лет. Третьякова уверена, что это реально, если в Украине будут работать фондовый рынок и кредитование не­­го­­сударственными пенсфондами частного бизнеса за счет взносов будущих пенсионеров. С ней согласен и Колбун:

"Если в экономику придут пенсионные миллиарды, это даст мощный толчок для ее развития, в итоге через 10—15 лет вложенные средства будущих пенсионеров преумножатся в разы".

А вот экономист Александр Охрименко скеп­­тичен:

"Вводить накопи­­тель­­ные пенсии надо как можно быстрее, но пока у нас в стране инфляция более 5%, эффект от инвестиций пенсвзносов в экономику будет незначительный или нулевой. Поэтому первые лет пять надо зарабатывать на зарубежных ценных бумагах, но это сейчас запрещено законодательством".

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, для кого и на сколько выросли пенсии в июле. Премьер-министр Владимир Гройсман отметил 7 июля в эфире одного из украинских телеканалов, что повышение пенсий с 1 июля в основном коснулось украинцев, у которых были небольшие зарплаты, но они имеют большой стаж.

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