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ВОЗ заявила о новой волне коронавируса в Европе

25 июня, 18:00

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Жители 30 стран стали заражаться COVID-19 еще быстрее

В Европе после ослабления карантинных ограничений наблюдается всплеск новых случаев заражения COVID-19. Такое заявление сделал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает AFP.

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"За минувшие две недели в 30 странах наблюдалось увеличение числа новых случаев. В 11 из этих стран ускоренные темпы передачи [коронавируса] привели к новой волне, которая, если ее не остановить, вновь поставит системы здравоохранения Европы на грань коллапса", — заявил он.

Представитель ВОЗ не назвал страны, где фиксируется рост числа новых случаев заболевания. Но среди прочего известно, что Германия вернула частичный карантин в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия из-за вспышки коронавируса на крупнейшем мясокомбинате (из 7000 рабочих заболели более 1700).

Португалия также ввела новые ограничения в Лиссабоне и в его окрестностях из-за новой вспышки COVID-19.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что по состоянию на 23 июня в мире насчитывается 9 миллионов 30 тысяч 338 заразившихся коронавирусом COVID-19.

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Также в ВОЗ полагают, что пандемия COVID-19 ускоряется, и ее последствия будут ощущаться в течение десятилетий.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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