Новинский объяснил, почему украинцы уезжают на заработки

Сегодня, 16:24

Деньги, которые заробитчане пересылают своим семьям в Украину, нельзя считать инвестициями в экономику страны, подчеркнул нардеп


В прямом эфире информационной программы "Сегодня" с Еленой Кот на телеканале "Украина" народный депутат Вадим Новинский рассказал, что деньги, которые украинцы пересылают домой с заработков, нельзя считать инвестициями в экономику Украины.

В прошлом году, по данным НБУ, заробитчане перевели в Украину 9 миллиардов долларов, однако Новинский отметил, что страна при этом не получает налогов – они остаются в тех странах, куда украинцы уезжают на заработки.

"10 миллионов трудоспособных украинцев работают за рубежом и платят налоги в бюджет этих стран, платят взносы в пенсионные фонды этих стран вместо того, чтобы платить налоги в своей стране и работать в своей стране", – отметил Новинский.

По словам народного депутата, люди уезжают на заработки из-за безработицы и сравнительно низкого уровня доходов в Украине.

"Проблема в том, что за последние четыре года в стране закрыто огромное количество рабочих мест, и людям просто негде устроиться на работу. Поэтому они едут искать лучшей жизни в других странах... И средняя заработная плата в 2013 году была в районе пятисот долларов, а сейчас – 230. И, конечно, в Европе они работают и получают бóльшие деньги", – рассказал Новинский.

Ранее мы писали о том, с какими проблемами сталкиваются украинские заробитчане за границей. Как оказалось, украинцы уезжают из страны в поисках высоких доходов, но находят социальную незащищенность, бесправие и даже побои – и возвращаются на Родину.

Напомним, в украинском Минюсте призывают украинцев не верить объявлениям, где за работу курьером в России предлагают большую зарплату – украинцы вынужденно становятся наркокурьерами в России.
налоги, заробитчане, Новинский, трудовая миграция

Вы сейчас просматриваете новость "Новинский объяснил, почему украинцы уезжают на заработки". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Андрей Дещица. Фото: AFP

Сколько украинцев работают в Польше: посол раскрыл цифры

Сегодня, 14:18

Число постоянно живущих в соседней стране заробитчан все время меняется

Экономика

Олег Ляшко. Фото: Facebook

Ляшко объяснил, почему украинцы уезжают на заработки

Вчера, 18:01

Повысить оплату труда и удержать квалифицированные кадры - первоочередная задача, считает лидер Радикальной партии
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

В Кабмине рассказали, как остановить трудовую миграцию из Украины

20 Марта, 12:20

Минсоцполитики видит два фактора, которые помогут решить проблему

Экономика

Фото: архив "Сегодня"

Работа за границей: как Кабмин решил обезопасить украинцев

18 Марта, 07:23

Трудовым агентствам запретили брать деньги наперед
Загрузка...