Новинский объяснил, почему украинцы уезжают на заработки

Деньги, которые заробитчане пересылают своим семьям в Украину, нельзя считать инвестициями в экономику страны, подчеркнул нардеп

В прямом эфире информационной программы "Сегодня" с Еленой Кот на телеканале "Украина" народный депутат Вадим Новинский рассказал, что деньги, которые украинцы пересылают домой с заработков, нельзя считать инвестициями в экономику Украины.

В прошлом году, по данным НБУ, заробитчане перевели в Украину 9 миллиардов долларов, однако Новинский отметил, что страна при этом не получает налогов – они остаются в тех странах, куда украинцы уезжают на заработки.

"10 миллионов трудоспособных украинцев работают за рубежом и платят налоги в бюджет этих стран, платят взносы в пенсионные фонды этих стран вместо того, чтобы платить налоги в своей стране и работать в своей стране", – отметил Новинский.

По словам народного депутата, люди уезжают на заработки из-за безработицы и сравнительно низкого уровня доходов в Украине.

"Проблема в том, что за последние четыре года в стране закрыто огромное количество рабочих мест, и людям просто негде устроиться на работу. Поэтому они едут искать лучшей жизни в других странах... И средняя заработная плата в 2013 году была в районе пятисот долларов, а сейчас – 230. И, конечно, в Европе они работают и получают бóльшие деньги", – рассказал Новинский.

Ранее мы писали о том, с какими проблемами сталкиваются украинские заробитчане за границей. Как оказалось, украинцы уезжают из страны в поисках высоких доходов, но находят социальную незащищенность, бесправие и даже побои – и возвращаются на Родину.

Напомним, в украинском Минюсте призывают украинцев не верить объявлениям, где за работу курьером в России предлагают большую зарплату – украинцы вынужденно становятся наркокурьерами в России.