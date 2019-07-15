Новому рынку электроэнергии две недели: украинцы уже выбирают поставщиков

Европейские эксперты считают запуск рынка победой для украинской энергетики

Новый рынок электроэнергии в Украине запущен две недели назад и работает стабильно. Все системы функционируют без сбоев. Как отмечают европейские эксперты, таким результатом могут похвастаться немногие – в некоторых странах при запуске рынка возникало немало проблем. А вот украинская реформа началась удачно.

Житель Ирпеня Денис Тимошенко активно пользуется бытовыми электроприборами, ведь "свет" обходится дешевле газа. После запуска нового рынка электроэнергии мужчина собирается экономить еще больше - за счет конкуренции между энергопоставщиками. Говорит, что будет выбирать того поставщика, который предложит приемлемую цену и качественные услуги.

"Когда есть конкуренция, это всегда хорошо. Это может, по крайней мере, обещать улучшение предоставления услуг по электроснабжению", – считает Денис.

А многие украинцы уже выбирают поставщиков - "зеленый свет" дал именно запуск энергорынка, который действует по европейскому образцу уже две недели. Главное изменение заключается в том, что электроэнергия теперь – это товар, который продают и покупают по прозрачным правилам. Основное свидетельство удачного запуска нового рынка - наличие света в домах украинцев.

"Мы можем сказать, что рынок действует. Есть предложение, и спрос удовлетворяется. Нет отключений. И участники рынка работают с большим энтузиазмом. Оператор рынка, регулятор, оператор системы передачи, поставщики универсальных услуг – все они работают", – отмечает советник USAID по вопросам энергетики Шукру Богут.

Такую модель рынка, как теперь в Украине, ранее ввели все западные государства. Европейские эксперты говорят, что система работает эффективно, ведь конкуренция вынуждает всех играть по одним правилам. В результате тех, кто хотел нажиться на потребителях, вытеснили с рынка. А потом и цены понизились.

"Рынок ограничит рост цен. Потому что реально было так, как мы запускали его в Польше. Были попытки генерации подавать высокие заявки, но не было желающих купить. Понимаете? Продавалась электроэнергия самая дешевая – никто не хотел покупать дорогую, все хотели покупать дешевую", – говорит Кшиштоф Рогульский, гендиректор консалтинговой компании "Дорадзтво Господарче"(Польша).

Украинские компании – производители и поставщики электроэнергии – тоже приспособятся к новым рыночным правилам. И поставщикам уже приходится бороться за каждого потребителя.

Запуск рынка европейские эксперты считают победой для энергетики Украины.

"Я в этом плане Украиной горжусь. Что вы наконец сделали этот шаг. Это отличное решение. Переходный период будет сложным, в частности для ваших энергетических компаний, вы должны будете к этому приспособиться. Я даже предполагаю, что вашим компаниям, которые сейчас работают, это не очень понравится. Но они, в конце концов, адаптируются к новым правилам, по которым действует рыночная система", – говорит эксперт в сфере энергетики Рональд Гайсман.

Энергетические компании уже, действительно, приспосабливаются. Правительство сделало так, чтобы не росли цифры в платежках и люди были уверены, что "свет" не станет роскошью. Крупнейшие энергокомпании – "Укргидроэнерго" и "Энергоатом" – получили специальную обязанность: продавать электроэнергию дешевле для нужд населения. Остальные же сбывают "свет" на рынке по конкурентным ценам.

"Обязанность – отпускать электроэнергию в определенном объема по фиксированной, установленной регулятором цене для того, чтобы компенсировать поставляющим компаниям разницу между ценой снабжения населения и ценой закупки на оптовом рынке", – говорит заместитель директора департамента по коммерции ЧАО "Укргидроэнерго" Алексей Никитин.

А еще украинский рынок электроэнергии привлекателен для инвесторов, отмечают специалисты. Ранее иностранные компании вкладывать деньги в нашу энергетику не спешили – были слишком большие риски.

"Инвесторы, которые рассматривали Украину как возможную площадку для инвестирования в сферу электроэнергетики, не могли стратегически рассчитать свою работу на будущее, не могли создавать финансовый план. И тариф мог в любой момент измениться. Но сейчас будут действовать уже рыночные механизмы" , – говорит соучредитель аналитического центра KievStratPro Вячеслав Шутенко.

Инвестиции помогут не только развить отрасль энергетики в Украине, но и обновить сами сети. Поэтому потребители получат новое качество услуг.

Напомним, с 1 июля в Украине введен новый оптовый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом "О рынке электрической энергии". Запуск рынка — это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.

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