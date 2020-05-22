Новости из Китая ударили по рынку нефти

Мировые цены на нефть после рекордного роста в последние дни перешли к падению и заметно снизились 22 мая. Как объясняют аналитики, причиной стало решение Китая отказаться от цели по росту экономики на 2020 год.

Так, к 13:50 по киевскому времени июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на 1,95 доллара (5,41%) – до 33,91 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на 2,33 доллара (6,87%) – до 31,59 доллара за баррель.

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Инвесторы обеспокоены тем, что ослабление экономики КНР в результате пандемии коронавируса и дальше будет влиять на рынок нефти. В результате спрос на сырье и топливо у второго по величине потребителя нефти в мире может значительно снизиться.

Напомним, также1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии – для них этот показатель составляет 11 млн б/с. Соглашение призвано ограничить предложение сырья, чтобы поднять цены на него.

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При этом в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. Ранее у побережья США скопились десятки танкеров, которым было некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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