Новости из США и Саудовской Аравии повысили цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок сегодня, 6 августа, слабо растут. Так инвесторы реагируют на данные о нефтедобывающих установках в США и слухи о сокращении добычи в Саудовской Аравии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:57 по киевскому времени увеличилась до 73,56 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась до 68,91 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия, один из крупнейших мировых экспортеров нефти, в июле снизила добычу на 200 тысяч баррелей в сутки, до 10,29 миллионов баррелей.

При этом еженедельный отчет Baker Hughes отразил снижение числа активных буровых установок в США на 4 единицы – до 1048. Буровые компании в регионах добычи сланцевой нефти также опубликовали слабые квартальные отчеты, объясняя их растущими эксплуатационными расходами, что повышает цены на нефть.

Также сохраняется напряженность на Ближнем Востоке, где с 4 августа вступил в силу первый раунд санкций США в отношении Ирана. По оценке Barclays, действия Штатов могут сократить поставки нефти из страны на 700 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, из-за недавнего решения по сделке ОПЕК о постепенном наращивании добычи нефти Россия пересмотрели прогноз по добыче нефти по итогам 2018 года и увеличила его примерно на 3,5 млн тонн, до 551 млн тонн.