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Новости из США ударили по ценам на нефть

Сегодня, 10:23

В мире дешевеет черное золото, но сокращение добычи еще поддерживает рынок

Фото: AFP
Новости из США ударили по ценам на нефть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bea/56c/5c5bea56c59f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bea/56c/5c5bea56c59f4.jpg Экономика В мире дешевеет черное золото, но сокращение добычи еще поддерживает рынок

Нефть эталонных марок демонстрирует умеренное снижение в ходе азиатских торгов 7 февраля – рынок оценивает данные о запасах топлива в США и укрепление курса доллара.

Так, апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 по киевскому времени подешевели до 62,45 доллара за баррель. На торгах в среду их цена составляла на закрытие 62,69 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени до 53,86 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала до 54,01 доллара за баррель.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,26 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали увеличения на 3,7 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за неделю на 1,44 млн баррелей.

Тем временем добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с) по итогам четвертой недели подряд.

Негативным фактором для нефтяного рынка является и продолжающееся укрепление доллара США, что делает менее выгодными инвестиции в сырьевые товары. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повышается на 0,03%, подъем индикатора наблюдается третью сессию подряд.

Впрочем, рынок поддерживает информация о том, что в мире рекордно сократилась добыча нефти. По итогам января страны ОПЕК сократили производство нефти на 890 тыс. баррелей в сутки – рекордную с января 2016 года величину.

Напомним, в конце 2018 года страны ОПЕК и другие экспортеры нефти договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.

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Тег нефть, запасы, цена на нефть, цены на нефть

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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