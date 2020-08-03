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Нововведения экологического комитета Рады могут привести к увеличению выбросов, – Укркокс

3 августа, 13:02

Инна Бабур Инна Бабур

Экологический законопроект следует доработать с привлечением экспертов из различных отраслей

Выполнение норм законопроекта №3091, инициированного экологическим комитетом парламента, может привести к срыву технологических процессов на металлургических предприятиях и спровоцировать ухудшение экологической ситуации. Об этом заявил генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт.

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По его словам, согласно нормам законопроекта для устранения нарушений, выявленных экоинспекцией, дается 10 дней, но на крупных предприятиях реализовать это в такие сжатые сроки невозможно без ущерба – как экономического, так и экологического.

"Мы готовы оказать всякое содействие для его улучшения. Чтобы этот законопроект имел действительно целью защиту окружающей среды", – подчеркнул Старовойт.

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Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что экологические законопроекты, инициированные профильным парламентским комитетом, наделяют экоинспекцию неограниченными полномочиями, которые могут быть использованы для давления на бизнес.

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экология металлургия выбросы коксохим законопроект
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