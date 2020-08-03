Нововведения экологического комитета Рады могут привести к увеличению выбросов, – Укркокс

Выполнение норм законопроекта №3091, инициированного экологическим комитетом парламента, может привести к срыву технологических процессов на металлургических предприятиях и спровоцировать ухудшение экологической ситуации. Об этом заявил генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт.
По его словам, согласно нормам законопроекта для устранения нарушений, выявленных экоинспекцией, дается 10 дней, но на крупных предприятиях реализовать это в такие сжатые сроки невозможно без ущерба – как экономического, так и экологического.
"Мы готовы оказать всякое содействие для его улучшения. Чтобы этот законопроект имел действительно целью защиту окружающей среды", – подчеркнул Старовойт.
Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что экологические законопроекты, инициированные профильным парламентским комитетом, наделяют экоинспекцию неограниченными полномочиями, которые могут быть использованы для давления на бизнес.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк