Нововведения экологического комитета Рады могут привести к увеличению выбросов, – Укркокс

Выполнение норм законопроекта №3091, инициированного экологическим комитетом парламента, может привести к срыву технологических процессов на металлургических предприятиях и спровоцировать ухудшение экологической ситуации. Об этом заявил генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт.

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По его словам, согласно нормам законопроекта для устранения нарушений, выявленных экоинспекцией, дается 10 дней, но на крупных предприятиях реализовать это в такие сжатые сроки невозможно без ущерба – как экономического, так и экологического.

"В металлургии, особенно в коксохимии, весь технологический процесс взаимосвязан. Да, может быть, есть нарушения, частный выброс аммиака. Но я устанавливаю этот маленький агрегат улавливания аммиака, это значит, останавливаю коксовую батарею. И при этом выбросы из коксовой батареи увеличиваются во стократ. Кто будет нести ответственность за тот ущерб, который нанесен? Или же любой теплотехнический агрегат. Это очень сложный техногенный аппарат. Если я его останавливаю, можно оказать больше вреда, не экономического, а экологического вреда", – объяснил Старовойт. Он также отметил, что законопроект следует отправить на повторное первое чтение для доработки с привлечением экспертов из различных отраслей. В тренде Для украинцев заработал рынок газа: как пересчитают тарифы

"Мы готовы оказать всякое содействие для его улучшения. Чтобы этот законопроект имел действительно целью защиту окружающей среды", – подчеркнул Старовойт.

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Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что экологические законопроекты, инициированные профильным парламентским комитетом, наделяют экоинспекцию неограниченными полномочиями, которые могут быть использованы для давления на бизнес.

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