Новые авиарейсы и завершение выплаты субсидий наличными: итоги дня

Завершение финансирования февральских субсидий и взрывной рост числа пользователей сети Instagram

Новые авиарейсы и завершение выплаты субсидий наличными: итоги дня Сергей Гусев 2019-03-26T20:34:00+02:00 Экономика Завершение финансирования февральских субсидий и взрывной рост числа пользователей сети Instagram

Общество

7 раз за прошлые сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

2344 официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств зарегистрировала Центральная избирательная комиссия на выборах президента Украины 31 марта.

25 марта Пенсионный фонд завершил выплату субсидий наличными на оплату жилищно-коммунальных услуг за февраль, а до конца недели "Укрпочта" и Ощадбанк завершат доставку монетизированных субсидий, сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

В Украине около 12% населения что эквивалентно 3,3 млн взрослого населения, живут не по месту регистрации, говорится в исследовании Центра прав человека ZMINA, аналитического центра CEDOS и Центра правовых реформ.

Привлекла почти на 1 млрд долларов больше Украина в 2018 году международной технической помощи по сравнению с 2017 годом – 6,6 млрд долл. на 618 проектов, сообщили в Министерстве экономического развития и торговли. США в прошлом году остались самым крупным донором Украины по проектам международной технической помощи, профинансировав 124 проекта на 2 млрд долл. Крупнейшими донорами в минувшем году также были ЕБРР – 44 проекта на 759,7 млн долл., ЕС – 235 проектов на 522,3 млн, Германия – 39 проектов на 286,9 млн, Канада – 18 проектов на 152,3 млн. В секторальном разрезе наибольшее финансирование получила сфера национальной безопасности и обороны – 1,2 млрд долл., или 28%, ядерная безопасность – 819,1 млн, или 20%, управление и гражданское общество – 509,8 млн, или 12%, восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц – 356,7 млн, или 9%, региональное развитие – 334,7 млн, или 8%.

Возросло на 50,7% количество украинских пользователей соцсетью Instagram в 2018 году – до 11 млн. Такие данные обнародовало коммуникационное агентство PlusOne. По его прогнозам, к концу 2019 года объем украинской аудитории Instagram может приблизиться к показателям Facebook.

Экономика

Ослабил на 10 копеек до 26,98 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 27 марта по сравнению с предыдущим банковским днем, 26 марта.

Составил 13,7 млрд грн дефицит государственного бюджета по итогам января-февраля 2019 года, в том числе дефицит общего фонда – 28,65 млрд грн при плане 28,32 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Снизился на 0,02% в феврале по сравнению с январем 2019 года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг – до 78,24 млрд долларов, сообщило Министерство финансов. В национальной валюте госдолг благодаря укреплению гривни снизился существеннее – на 2,76%, до 2,111 трлн грн.

Увеличился на 19,4% объем выполненных строительных работ в Украине в феврале по сравнению с февралем-2018, в то время как в январе-2019 к январю-2018 этот показатель был 6,2%.

Еще на 10 точек – до 17 магазинов государственное предприятие "Укрспирт" планирует к концу 2019 года расширить сеть собственных магазинов "Национальный продукт".

На 110,6 млн долларов Министерство финансов 25 марта погасило купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям) со сроком обращения до 2032 года.

Украина установила новый рекорд по поставкам свинины на внешние рынки в первые два месяца 2019 года. Всего в январе-феврале было экспортировано 69 тыс. т свинины, что на 77,4% превышает показатель 2017 года и на 42,7% – 2018-го. Основными рынками сбыта свинины в феврале были: Саудовская Аравия – 8,4 тыс. т, Нидерланды – 4,4 тыс. т, Словакия – 3,2 тыс. т, Азербайджан – 1,9 тыс. т, Ирак – 1,5 тыс . т, Армения – 1,3 тыс. т, Германия – 1,3 тыс. т, Молдова – 1,14 тыс. т.

Мир

Планирует обслужить 9-10% пассажиропотока между Киевом и Парижем французская авиакомпания Aigle Azur в 2019 году, что составляет около 16 тыс. пассажиров.

С середины июня этого года начнет рейсы из Харькова Ryanair, крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы. Авиакомпания с 17 июня начнет дважды в неделю выполнять рейсы из в Краков (Польша) – по пятницам и понедельник. Вторым направлением авиаперевозчика из Харькова станет Вильнюс (Литва), куда компания начнет летать с 27 октября по воскресениям и средам.

С 5 июля 2019 года начнет рейсы из Киева в Лейпциг авиакомпания Wizz Air. Полеты по этому направлению будут происходить дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.

Facebook удалила 1907 страниц, групп и аккаунтов в социальной сети, имеющих отношение к России, из-за спама и поведения, не соответствующего правилам соцсети, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера.

Разрешение на использование 1 млрд долларов для строительства 92-километрового участка стены на границе с Мексикой дал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

Заказала 10 судов-контейнеровозов французская судоходная компания CMA CGM у китайской государственной судостроительной компании China State Shipbuilding Corp. на общую сумму свыше 1 млрд долларов.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.