Новые деньги, ставки по ипотеке, цены: что изменилось за неделю

Эксперт рассказал, какие профессии могут исчезнуть через 10 лет

Фото: НБУ.

Как не стать жертвой мошенников, покупая товары и услуги в сети? Какой срок ипотеки самый оптимальный? Почему дорожает гречневая каша? Читайте ТОП-5 главных экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Украинцев все чаще обманывают с покупками в сети

С каждым годом покупки в интернете становятся все популярнее, но покупая вещи в интернете украинцы рискуют получить "кота в мешке", деньги за который могут и не вернуть. В Союзе потребителей Украины отмечают, что каждый третий покупатель недоволен товарами из сети. Новости "Сегодня" разбирались, почему украинцев все чаще обманывают в сети и какие есть трудности виртуального шоппинга.

Ольга Решетникова – мать двоих маленьких дочерей, которые требуют внимания 24 часа в сутки. Поэтому покупки женщина делает в интернете. Недавно Ольга купила шорты и сразу же захотела вернуть их продавцу.

"Когда заказываю, я обязательно у продавца уточняю: "Скажите мне, пожалуйста, велосипедки не прозрачные?" Она говорит: "Нет, не прозрачные". Приехали велосипедки, я их надела, а они – прозрачные. Меня обманули, и магазин отказывается признавать свою вину", – жалуется Ольга.

Никаких чеков или квитанций на этот товар магазин не предоставил. Новости "Сегодня" позвонили в интернет-компанию, где пообещали уладить ситуацию.

"Если приобретенная вещь в надлежащем внешнем виде, конечно, у нас есть возврат. У вас неверная информация", – сказал представительница интернет-магазина Марина.

Директор Ассоциации союза потребителей Олег Цильвик отмечает: последнее время покупатели все чаще жалуются, что не могут вернуть товар, купленный в интернете даже у всемирно известных компаний. Чаще всего это касается мобильных телефонов и аксессуаров к ним.

"Требуйте товарный чек. И чтобы это была продажа не от физического лица, а продажа как минимум от ФОПа (физлица-предпринимателя, ФЛП. – Ред.), потому что закон о защите прав потребителей распространяется исключительно на товарные сделки, где есть подтверждающий сделку документ", – предупреждает Цильвик.

Эксперт также советует перед покупкой проверять отзывы о магазине. При этом предупреждает: если отзывы исключительно положительные, они явно проплачены.

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

"Сегодня" разбирался, какие специальности со временем исчезнут с рынка труда , что этому будет способствовать и за какими специалистами будущее.

Недавно, исследование, которое провели в Оксфордском университете, показало, что 45% всех сегодняшних профессий в течение следующих 10 лет исчезнут или будут максимально автоматизированы. Сюда попали кассиры, почтальоны, водители, банковские работники и многие другие.

Но когда мы говорим о массовой автоматизации, не стоит забывать о том, что в Украине технологии развиваются не с такой скоростью, как в США или Китае, поэтому машины на автопилотах еще долго не смогут угрожать нашим водителям лишением рабочих мест.

Тем не менее, и в Украине есть риски для определенных специальностей, и если для тех людей, которые уже давно работают в том или ином месте, особых угроз нет, то студентам, которые только выбирают с чем связать свою дальнейшую жизнь, стоит задуматься – не станет ли их образование со временем абсолютно бесполезным?

Согласно исследованию, которое провела рекрутинговая компания HeadHunter, количество вакансий на 2018 г. выросло на 70% по сравнению с данными за 2013 г. Но этот рост не совсем равномерный: так, в категории "Туризм и гостинично-ресторанная сфера" предложений о работе стало больше на 50%.

"Но традиционные менеджеры по туризму оказались в зоне риска, ведь все большую популярность приобретают системы интернет-бронирования билетов, гостиниц, электронные гиды, приложения и устройства для синхронного перевода. Однако и здесь есть определенная зона для развития – разработка и продвижение индивидуализированных туров и туристических форматов в соответствии с физической формой, предпочтениями и интересами путешествующего. Ведь потребитель будущего будет тяготеть не только к персонализированным коммуникациям, но и к таким же продуктам и услугам", – поясняет руководитель экспертно-аналитического центра рекрутинговой компании HeadHunter Юлия Дрожжина.

Интересно отметить, что в таких профсферах, как "Инсталляция", "Рабочий персонал", "Административный персонал", "Транспорт" динамика роста количества предложений о работе держится выше среднего. Также существенно выросло количество вакансий в таких категориях, как "Рабочий персонал", "Спорт, фитнес", "Маркетинг", "Бухгалтерия", и "Продажи". Хотя, по прогнозам, спрос на таких специалистов должен постепенно снижаться, но, как мы уже и говорили, украинские реалии вносят свои коррективы.

В HeadHunter добавляют, что, согласно докладу "Будущее рабочих мест", который был обнародован в рамках Всемирного экономического форума, в будущем проблемы с трудоустройством могут ожидать бухгалтеров, административных и исполнительных секретарей, почтальонов, финансовых аналитиков, кассиров, механиков, заводских рабочих, водителей автомобилей, фургонов, менеджеров по туризму, инсталляторов электроники, адвокатов, банковских служащих и др.

"Например, в сфере "Финансы" прогнозируется постепенное исчезновение таких специальностей, как бухгалтер или операционист – базовые операции по аудиту и бухгалтерскому учету будет выполнять программное обеспечение. Но появляются новые инструменты, такие как краудфандинг и краудинвестинг, и новые валюты с цифровыми кодами в основе (криптовалюта). Так, среди обязанностей аналитика ценных бумаг значится проведение анализа портфелей/рынка ценных бумаг, тенденций, изучение новых рынков, в том числе криптовалюты. А знание основ принципа краудфандинга будет преимуществом и для менеджеров по развитию бизнеса, и для SMM специалистов, и маркетологов, и PR-специалистов", – отметила Дрожжина.

Сколько переплачивают украинцы за ипотеку: названы цифры

Высокие процентные ставки отпугивают многих украинцев, которые хотели бы оформить ипотеку и выбрать жилье, поэтому спрос на ипотечное кредитование не растет даже при высоком интересе к такому финансовому инструменту.

Сейчас среднерыночный показатель ставки по ипотеке в Украине составляет это 20% в год, рассказали сайту "Сегодня" эксперты. Но сколько переплачивают украинцы за ипотеку в реальности?

"Платить 22% за ипотеку, которая длится от пяти лет, – это переплата в два и больше раза. Получается, что покупатель выплачивает сразу за две или три квартиры, а владеет формально одной", – говорит главная эксперт информационно-аналитического портала о новостройках 3m2 Виктория Берещак.

Она добавляет, что максимальный срок ипотечного кредитования, как правило, составляет 20-25 лет, но покупатели стараются погасить кредит за 3-7 лет. Поэтому срок до 10 лет оптимален для заемщика.

В свою очередь, директор компании City Development Solutions Роман Герасимчук подсчитал, что сумма зависит от множества условий, но если взять квартиру с ремонтом площадью около 50 метров, стоимостью 1,3 млн грн, и первый взнос в размере 390 тыс. грн (30%) на 15 лет, то за весь период переплата составит 1,4 млн грн, или 150% от суммы кредита.

"Ипотечное кредитование больше востребовано в бюджетном сегменте, это 2-3 комнатные квартиры стоимостью от 50 до 70 тыс. долларов. Срок кредитования определяется несколькими факторами: размером первого взноса, платежеспособностью клиента и его готовностью переплачивать. В большинстве случаев среднестатистический покупатель старается внести максимальный первый взнос (в зависимости от имеющихся у него средств), а оставшуюся часть растягивает на такой срок, чтобы оставалась возможность выплачивать ежемесячные взносы", – добавил Герасимчук.

Гречневая каша станет дорогим удовольствием: эксперт объяснил причину

Привычная всем украинцам гречневая каша станет менее доступной. Эксперт объяснил причину, почему цена на гречку, посевные площади под которой аграрии сократили в этом году, вырастет как минимум на 25%.

"Мы имеем два продукта питания, которые на протяжении двух последних лет, несмотря на инфляцию, постоянно падают в цене – сахар и гречка <…> Гречки было выращено много – мы получили перепредложение на рынке. И за последний год цена на гречку упала на 11%, при том, что на хлеб цена выросла на 20%", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Производство гречки, продолжает специалист, в целом мало выгодно: с одной стороны – она достаточно "капризная", с другой стороны – рынок небольшой, ведь ее употребляют в основном славяне. Поэтому производители сократили посевные площади под гречихой. А поскольку государство абстрагировалось от регулирования социально значимых продуктов питания, нет предохранителей от роста цен на крупу, отметил Пендзин.

"Мы сегодня не имеем никаких государственных механизмом регуляции цен на продукты питания <…> В мире регулируют так: или государственными интервенциями – выкупают с рынка продукцию в случае переизбытка, или путем господдержки производителей необходимых культур", – подчеркнул экономист.

Кроме того, по мнению специалиста, Украине не помешал бы европейский опыт поддержки аграриев путем налоговых изменений, в частности – уменьшения ставки НДС.

Введение новой банкноты 1000 гривен не повлияет на инфляцию

Нацбанк развеял мифы о банкноте 1000 гривен: ее введение не повлияет на инфляцию, а также число денег в экономике Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) на официальной странице регулятора в Facebook.

В Нацбанке отметили, что хотят развенчать самые популярные мифы об увеличении максимального номинала национальной валюты.

Миф 1. Появление банкноты 1000 гривен спровоцирует рост цен, инфляцию.

"Не стоит путать причины и следствия. Введение банкноты высшего номинала является следствием экономических тенденций предыдущих лет. На этот раз – более чем десятилетия, ведь последний раз банкнота самого номинала (500 грн) вводилась 13 лет назад. С тех пор доходы населения существенно выросли (скажем, среднемесячная зарплата выросла почти в десять раз, по данным Госстата). Соответствующий рост спроса обусловил и повышение цен (хотя после пиков 2015 благодаря монетарной политике НБУ инфляция держится до однозначном уровне и направляется к нашей цели 5%)", – объяснили в НБУ.

Регулятор уточняет, что такие изменения сказались на покупательной способности гривни. А потому и появилась потребность в банкноте высшего номинала, чем 500 гривен – чтобы населению было легче проводить наличные расчеты.

"Поэтому появление банкнот 1000 грн прежде всего упростит осуществление расчетов для населения", – резюмировали в Нацбанке.

Миф 2. Ведение банкноты 1000 гривен в оборот = эмиссия гривни. Эмиссия гривни осуществляется уже только в безналичной форме. Эмитировать гривну НБУ может только покупая валюту при осуществлении валютных интервенций на межбанковском рынке, предоставляя кредиты рефинансирования или покупая ценные бумаги.

"Выпуск новой банкноты в наличное обращение не означает увеличение количества денег в экономике. Изменится только структура наличных денег в обращении. В частности, банкноты номиналом 1000 гривен заменят в обращении часть банкнот номиналами 100, 200 и 500 гривен. А объем наличных денег в обращении определяется спросом экономики, то есть тем, сколько денег нужно бизнесу, населению, банкам для надлежащего функционирования", – отметили в Нацбанке.

Миф 3. Появление банкноты 1000 гривен спровоцирует девальвацию гривни.

"Обменный курс гривни определяется не номинальным рядом банкнот и монет, а предложением иностранной валюты и спросом на нее на валютном рынке. Параллели между девальвацией гривни и появлением нового высокого номинала гривни безосновательны", – подчеркнули в НБУ.

Как сообщалось, новая 1000-гривневая банкнота войдет в оборот с 25 октября 2019 года. При этом уже с 1 октября прекращают хождение монеты номиналом 1, 2, 5 копеек. Постепенно выведут из оборота и монету номиналом 25 копеек – потребность в ней исчезнет при отсутствии 5 копеек.

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