Новые электрички: сколько пригородных поездов нужно заменить в Украине

Для обновления парка УЗ необходимо получить от местных властей выплаты задолженности за перевозку льготников

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

В "Укрзализныце", которая планирует повысить зарплату сотрудникам на 10%,рассказали о том, сколько поездов, обеспечивают пригородные и региональные пассажирские перевозки, а также назвали число тех, которые требуют замены и обновления в ближайшие три года. Об этом сообщили в пресс-службе со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова.

"Из-за высокого объема изношенного и устаревшего парка пригородного подвижного состава в ближайшие три года немедленной замены требуют 77 электропоездов и 37 дизель-поездов", – рассказал Кравцов.

По его словам, "Укрзализныце" в этом вопросе необходима государственная поддержка – выделение бюджетных средств на приобретение пригородного подвижного состава, как это предусмотрено нормами Закона Украины "О железнодорожном транспорте", или передача его на баланс местных органов власти, поскольку они являются заказчиками услуги.

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Кравцов отметил, что для обновления парка необходимо возмещение железнодорожному перевозчику затрат на осуществление пригородных перевозок по социальным, государственно регулируемым тарифам.

За 10 месяцев текущего года убытки в пригородном секторе составили 5,4 млрд грн, среди которых задолженность за перевозку льготных категорий пассажиров – 339,6 млн грн.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин приказал "Укрзализныце" зарабатывать больше. Госкомпании обеспечивают поступления в госбюджет вместо того, чтобы тратить на свое развитие.

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" планирует обновить систему продажи билетов и в будущем продавать их, как авиабилеты – со скидкой, привязанной к времени приобретения билета.

А новости "Сегодня" посвятили сюжет теме возможного увеличения зарплат работникам железной дороги.

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