Новые иски "Нафтогаза" и "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже объединили в одно дело

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иск "Нафтогаза" на 12 млрд долларов о пересмотре тарифа и иск "Газпрома" о расторжении транзитного контракта с Украиной. Об этом сообщил "Газпром" в меморандуме нового выпуска еврооблигаций.

В документах отмечается, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября 2018 года начнет рассмотрение апелляции "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража о контракте на транзит.

Напомним, "Газпром" подал апелляцию на решение Стогольмского арбитража от 22 декабря – касательно контракта на поставки российского газа в Украину. Тогда "Нафтогаз" уверенно заявил, что выиграл спор против "Газпрома" по ключевым вопросам:

Украине не пришлось платить "Газпрому" 56 млрд долларов за газ, поставленный за 2009 – 2017 годы

"Нафтогаз" не будет платить России за газ, который "Газпром" с 2015 года поставляет на временно оккупированные территории Донбасса

благодаря пересмотру контрактной цены Украина сэкономила 1,8 млрд долларов на приобретенном в 2014-2015 годах газе.

Впрочем, "Газпром" до этого тоже был уверен в своей победе и видел "радужные моменты" – Украина должна была заплатить 2 млрд долларов, а контракт 2009 года остался действующим до 2019 года. Но весной 2018 года ситуация изменилась - срывом поставок газа Россия нарушила требование суда о том, что Украина в 2018-2019 годах обязана закупать у "Газпрома" минимум 5 млрд куб. м газа в год. Кроме того, "Газпром" захотел расторгнуть контракт, а это решение признает его действующим до 2019 года.

"Нафтогаз Украины", в свою очередь, в рамках нового разбирательства в Стокгольмском арбитраже о пересмотре тарифа на транзит природного газа требует от "Газпрома" уже более 12 млрд долларов.

В украинской компании предполагают, что судебный процесс по данному делу может затянуться более чем на 1,5 года. Если дела объединены с апелляцией "Газпрома", на ее рассмотрение понадобится не меньше времени.