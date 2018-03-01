Новые налоговые правила позволят наполнить Пенсионный фонд – Рева

Если Верховная Рада поддержит законопроект, который предусматривает введение регрессивной шкалы отчислений Единого социального взноса (ЕСВ), Пенсионный фонд получит дополнительно 5 млрд грн в год. Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба министерства.

"Законопроект, предусматривающий введение регрессивной шкалы уплаты единого социального взноса для тех, чьи зарплаты начисляются миллионами гривен в месяц, разработан в Министерстве социальной политики", – отметили в Минсоцполитики.

Как известно, в настоящее время предел, с которого взимается ЕСВ по ставке 22%, ограничен 15 минимальными зарплатами (55,8 тыс. грн). При этом разработанная регрессивная шкала будет касаться всей суммы зарплаты.

"Я не вижу ничего плохого в том, чтобы люди получали высокие зарплаты, чтобы ЕСВ начислялся со всей суммы заработной платы, а не с 55,8 тыс. грн. Мы разработали регрессивную шкалу, которая позволит отсчитывать социальные взносы со всей суммы зарплаты. Конечно, было бы здорово, если бы отчислялись все 22%, скажем, с 7 млн грн, но это может привести к тому, что начнет сокращаться размер самой зарплаты. Поэтому мы и разработали механизм, который позволит проводить отчисления таким образом, что сумма, с которой исчисляется ЕСВ, будет расти, а процент снижаться", – объяснил Рева.

По данным министерства, в настоящее время в Украине насчитывается 60 тыс. человек, размер месячных зарплат которых превышает 55,8 тыс. грн, а среди них есть и такие, кто получает от одного до нескольких миллионов гривень в месяц.

"Если депутаты Верховной Рады поддержат этот законопроект, бюджет Пенсионного фонда получит дополнительно 5 млрд грн", – подчеркнул Рева.

Как известно, с 1 января 2017 года ФЛП второй и третьей группы вынуждены платить единый социальный взнос (ЕСВ), даже если не имеют дохода. При этом ЕСВ с 1 января 2017 года вырос до 704 грн в связи с повышением минимальной зарплаты в Украине до 3 200 грн. Поэтому "спящие" ФЛП стали невыгодны, и украинцы начали их массово ликвидировать. Впрочем, по итогам 2017 года в Украине были зарегистрированы 242 тысячи физлиц-предпринимателей.