Новый виток газовых переговоров: что в итоге будет с тарифами

По мнению экспертов, цены на газ для населения в лучшем случае не изменятся

Фото: "Укртрансгаз"

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До окончания действия договора о транзите российского газа в Европу через территорию Украины осталось чуть больше месяца, и газовые переговоры о новом договоре перешли из экономической плоскости в политическую. Причем на самом высоком уровне – на уровне президентов. Что за этим может последовать и как повлияет на цену газа для украинцев, выяснил сайт "Сегодня".

О чем говорили президенты

За минувшую неделю произошло несколько знаковых событий. Самое последнее – 27 ноября российский "Газпром" окончательно проиграл украинскому "Нафтогазу" апелляцию в Стокгольмском арбитраже по результатам двух арбитражных споров на поставку и транзит газа и теперь обязан выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.

Двумя днями ранее в телефонном разговоре между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным была поднята тема заключения нового договора о транзите газа. Подробности не были обнародованы, лишь сообщили некоторые детали переговоров. Но министр энергетики и экологии Украины Алексей Оржель уже назвал "абсолютным приоритетом" подписание договора на транзит газа. И пообещал, что благодаря возобновлению поставок российского газа, который Украина, напомним, не покупает у РФ с осени 2015 года, а импортирует его с западной границы, "мы можем стать свидетелями одних из самых низких в истории цен на газ этой зимой".

Также 22 ноября Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила предварительное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, независимого транзитера газа, созданное по требованию Энергокомиссии ЕС в результате анбандлинга (разукрупнения) "Нафтогаза".

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, окончательное решение ожидается во второй половине декабря. Далее будет подана заявка в Энергокомиссию ЕС о признании полномочий ОГТСУ в Европе, а после того, как наш независимый газотранспортный оператор получит сертификат ЕС, исчезнет последнее юридическое препятствие для подписания договора о легитимном транзите российского газа в Европу.

Наконец, замглавы "Нафтогаза" Юрий Витренко еще до решения Стокгольмского суда предложил "Газпрому" отдать "Нафтогазу" долг в 2,56 млрд долларов газом, а не деньгами, как наша сторона настаивала ранее. Ответа "Газпрома" пока нет. Также Витренко сообщил, что дедлайн по предварительному бронированию объемов транзита со стороны европейских потребителей истекает 13 декабря.

Все эти события, по мнению экспертов, говорят о том, что в декабре возможны серьезные подвижки в вопросе заключения нового договора о транзите. Напомним: плата за транспортировку газа из РФ в Европу дает Украине до 3 млрд долларов в год или около 7% доходов госбюджета Украины.

Ранее сайт "Сегодня" писал, сколько украинцы переплатят за газ, если не будет транзита в Европу

О чем говорят эксперты

Мнения аналитиков газового рынка о том, как дальше будет развиваться ситуация, расходятся. Так, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич говорит, что пока говорить о каких-то серьезных перспективах заключения нового соглашения рано.

"Будем реалистами: переговоры между "Нафтогазом" и "Газпромом" идут давно, результатов не видно, время поджимает обе стороны, и то, что к этому вопросу подключились президенты, не удивительно. Но телефонные переговоры между ними пока ни о чем не говорят. Возможно, что-то прояснится после встречи 9 ноября в Нормандском формате, где ожидается беседа с глазу на глаз между президентами Зеленским и Путиным. Но будет глупо отказываться от всех претензий, прежде всего это касается 2,56 млрд долларов по уже выигранному делу", – сообщил нам Марунич.

Аналитик Альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, наоборот, считает, что вероятность взаимовыгодного заключения нового договора о транзите намного выросла после подключения к этому президентов Украины и РФ.

"Видя, что переговоры зашли в тупик, наш президент взял ситуацию под личный контроль, ведь времени по сути уже нет, а прекращение транзита зимой было бы нежелательным и убыточным для всех сторон: продавца (РФ), покупателя (Европа) и транзитера (Украина), – анализирует Землянский. – Идет корректировка позиции "Нафтогаза": уже нет жестких требований по выплате долга деньгами, по срокам контракта. Думаю, что это связано с необходимостью усиления позиции Украины на переговорах в Нормандском формате 9 декабря: мол, мы показываем свою договороспособность по газовому вопросу и надеемся на компромисс со стороны РФ в вопросах урегулирования ситуации на Донбассе. Не исключаю, что серьезные подвижки до конца года будут, но какими они окажутся, пока говорить рано".

Директор спецпроектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев также отметил два положительных момента: согласие украинской стороны получить долг не деньгами, а газом, и предложение российской стороны подписать договор по европейским правилам, то есть поставка газа на основании аукционов, а не по зафиксированным ценам.

"Стороны определились со своими начальными позициями на предстоящих переговорах. Возврат долга не деньгами, а газом – в интересах Украины, ведь очевидно, что "Газпром" не собирается отдавать деньги. Но если стороны действительно намерены заключить транзитный контракт, то придется быстро искать компромисс", – говорит Рябцев.

Что случится после 31 декабря

Эксперты оценивают вероятность полного прекращения транзита как низкую. Главное препятствие на сегодня – отсутствие легитимного контрагента, который будет транспортировать газ. И вина в этом лежит на украинской стороне, которая только сейчас занялась анбандлингом "Нафтогаза" и сертификацией независимого оператора, хотя разговоры об этом шли почти весь год.

"Наиболее вероятный и простой для исполнения вариант, учитывая дефицит времени – продлевается договор на транзит с действующим оператором ("Нафтогаз"), но с отлагательным условием – до момента окончания сертификации нового оператора – "ОГТСУ" и передачи ему полномочий по осуществлению транзита, – разъяснил Землянский. – Можно провести такую аналогию: премьер-министр подает в отставку, но в статусе и. о. продолжает работать, пока не назначат нового премьера, то есть обеспечивается преемственность. Высока вероятность, что события будут развиваться именно в таком ключе, но о деталях пока говорить рано".

Президент Украналитцентра Александр Охрименко говорит, что главное условие для достижения компромисса – каждая сторона должна получить возможность сообщить народу о своей победе. Для РФ это может стать получение согласия на отказ от исков в обмен на газ на каких-то условиях и возобновление продаж на украинском рынке. Для Украины – подписание контракта на несколько лет и получение газа по низкой цене.

А что с этого народу

Увы, все эксперты единодушны – ожидать снижения тарифов на газ украинцам не стоит независимо от того, будет подписан новый договор о транзите или нет. Даже несмотря на заявления министра Оржеля о самых низких в истории ценах.

"Нафтогаз" закупил летом газ по 180 долларов за 1000 куб. м, а сейчас как благодеяние продает населению по 280 долларов за 1000 куб. м, – говорит Геннадий Рябцев. – При этом утверждает, что рыночная цена газа после Нового года будет 10751 грн за 1000 куб. м".

Охрименко также уверен, что цена газа для населения в лучшем случае не изменится, а если договор о транзите не будет подписан, то обязательно увеличится.

"С 1 января 2020 года в отсутствие договора о транзите "Нафтогаз" захочет заработать на украинских потребителях, резко повысив тарифы на транспортировку газа на восток из подземных газовых хранилищ (ПХГ), расположенных на западе страны. В итоге цена кубометра может повыситься даже вдвое, до 13-14 грн/куб. м", – пояснил эксперт.

Землянский утверждает, что выгоду получит государство и те, кто имеют субсидии, а в убытке останутся все остальные потребители. Эксперт напомнил, что министр Оржель не увязывал низкую цену на российский газ, который, возможно, будет закуплен в случае подписания договора о транзите, с дешевым газом для населения.

"Государство продаст всем купленный подешевке газ по нынешним достаточно высоким ценам, заработает денег для выплаты субсидиантам и обложит косвенным налогом тех, кому госпомощь не положена", – отметил Землянский.

То есть подписание договора о транзите только дает весомую гарантию, что зимой перебоев с подачей тепла в наших домах не будет. А сколько за это тепло придется заплатить, узнаем, когда придут счета за отопление в феврале 2020 года.

Тем временем далеко не все украинцы имеют тепло в квартирах, несмотря на то, что наступает зима, а в стране достаточно газа для котельных и ТЭЦ. Подробнее смотрите в сюжете:

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