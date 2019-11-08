Новые платежки, судебная перезагрузка и Зеленский в Харькове: итоги недели

Корректировка бюджета-2019 и параметров проекта бюджета-2020, деньги на мосты и автодороги

Фото: welcomia / Freepik

Общество

Александрийский патриархат, старейший после Вселенского, официально признал автокефальную Православную церковь Украины.

Вступил в силузакон о деятельности органов судейского управления. Закон, в частности, вдвое сокращает состав Верховного суда: с 200 до 100 судей. Также вводится новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей – ее состав сократится с 16 до 12 членов, их будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса.

Весной 2020 года возобновятся работы по достройке двух мостовых переходов, которые должны соединить левобережную часть Запорожья с островом Хортица и Хортицу – с правобережной частью города. Строительством будет заниматься иностранная компания, которую определят по итогам тендера. Из госбюджета-2020 на эти цели будет выделено 4 млрд грн. На сегодняшний день на завершение строительства мостов необходимо 12,9 млрд грн.

107 тысяч человек посетили с начала 2019 года Чернобыльскую зону в качестве туристов, при этом почти 80% были иностранцами. Об этом сообщили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения. Больше всего приехали из Великобритании – 15738 человек, Польши – 9378, Германии – 7826, США – 5580, Чехии – 4063.

Ввоз еще 54 книг из России запретил Госкомтелерадио из-за пропаганды государства-агрессора. В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 266 изданий.

Авиакомпания Wizz Air выполнила свои первые рейсы из Одессы в Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Гданьск, Вроцлав, Катовице (Польша) и Братиславу (Словакия).

Президент Зеленский сменил председателя Черкасской областной государственной администрации. Уволен Игорь Шевченко согласно поданному им заявлению. Назначен Роман Боднар, который ранее работал в управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Вырастут на 9% зарплаты всех работников сферы образования в 2020 году – так записано в проекте госбюджета-2020. Кроме того, молодые учителя со стажем до 10 лет получат разовую выплату – в конце года около 21 тыс. грн.

Выплаты при рождении ребенка для семей со среднемесячным доходом на человека выше 6 тыс. грн отменены не будут, как это планировалось ранее, сообщила министра социальной политики Юлия Соколовская.

2,154 млрд грн запланировано в проекте госбюджета-2020 на проведение местных выборов.

Президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Харьков представил нового главу Харьковской области и посетил ряд оборонных предприятий, где получил "шокирующую" информацию о "Заводе Малышева".

Видео: president.gov.ua

Состоится в ноябре-декабре в следующем году всеукраинская перепись населения. Такое решение приняло правительство.

90 774 украинцев сделали прививки от гриппа с начала эпидемического сезона. Об этом сообщил Минздрав.

147 499 человек заболели за прошедшую неделю (28.10–03.11.2019) ОРВИ (Острая респираторная вирусная инфекция) в Украине, из них 67,0% дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости пока на 19 % меньше эпидемического порога по Украине.

21 случай заболевания дифтерией подтвержден в Украине по состоянию на 4 ноября. Об этом сообщили в Минздраве.

Составят 2 млрд грн расходы государственного бюджета на аппарат Верховной Рады в 2020 году. По сравнению с первым чтением госбюджета, эти расходы увеличены на 1,7%. При этом расходы на обслуживание и обеспечение деятельности президента сокращены на 7,2% – до 913 млн грн. Также на 7,3% снижены расходы на обслуживание и обеспечение деятельности Кабинета министров – до 838,3 млн грн.

Экономика

Укрепил на 2 копейки до 24,50 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 11 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 8 ноября. А за неделю – с 4 по 11 ноября – гривня окрепла по отношению к доллару на 24 копейки.

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После запуска рынка земли в 2020 году первоначальная цена за гектар будет около 2 тыс. долларов – прогнозирует советник премьер-министра по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак.

В макроэкономическом прогнозе Минэкономики заложены такие средние зарплаты на следующие годы: 12497 грн в 2020 году, 14187 – в 2021 году, 16 047 – в 2022 году. Для сравнения, средняя зарплата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

250 млн грн Кабмин предусмотрел на создание и функционирование Фонда национального богатства в проекте госбюджета-2020.

Украинцы в ноябре получат квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа без учета льгот и субсидий. Это связано с началом второго этапа монетизации субсидий.

539 грн составляет средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь, а средний размер льготы – 418 грн. Об этом сообщил заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет-2019. Доходы бюджета уменьшены на 20 млрд грн. При этом увеличено финансирование авиационной безопасности, угольных шахт, нацбезопасности и обороны, фонда ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и др.

Реальная величина прожиточного минимума в Украине в 2020 году составит около 4251 грн. Об этом говорится в тексте проекта закона о госбюджете-2010. При этом, согласно проекту, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) будет установлен в 1769 грн.

Выросли на 5% продажи новых легковых автомобилей в январе-октябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 70,7 тысячи единиц, сообщили в ассоциации "Укравтопром". В октябре продажи выросли, по сравнению с октябрем 2018 года, на 25% – до 9 тысяч авто.

Увеличился на 1,07 млрд грн портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов по итогам прошедших 5 ноября аукционов и достиг нового исторического максимума – 100,99 млрд грн, сообщил НБУ. С конца прошлого года нерезиденты увеличили вложения в украинские ОВГЗ почти в 16 раз, в том числе их портфель гривневых облигаций вырос с 6,14 млрд грн до 98,17 млрд грн.

Минэкономики подготовило два сценария по инфляции на следующие три года. По базовому прогнозу потребительские цены будут расти так: 5,5% – 2020 год, 5,3% – 2021, 5,1% – 2022. По оптимистическому прогнозу: 5,8% – 2020 год, 5,0% – 2021 и 2022.

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"Укртрансгаз" завершил модернизацию газоизмерительной станции "Гребеники"(Одесская обл.), что позволит осуществлять реверсную транспортировку газа из Румынии через Молдову в случае прекращения транзита из РФ.

Кабмин принял решение о привлечении кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро на строительство автомобильного обхода Львова и капитальный ремонт дороги М-05 Киев – Одесса (в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях). Кредит берется на 15 лет.

Увеличила до 1,65 млрд долларов Украина в январе-сентябре экспорт масличных культур, что на 23% больше, чем за соответствующий период прошлого года. При этом страны ЕС закупили 64% продукции этой группы. Лидирует Германия, ее доля в общем экспорте масличных из Украины составила 18,7%.

1,505 млрд долларов украинцы в октябре купили через банковскую систему, на 91,5 млн долларов больше, чем продали. Покупка превысила продажу после того, как в сентябре украинцы продали больше валюты. За январь-октябрь продажа валюты населением через банки остается выше покупки на 53,7 млн долларов.

Увеличила на 45,4% Украина в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт природного газа, – до 13,29 млрд кубометров. Импорт осуществлялся исключительно из Европы. Было импортировано 8,53 млрд кубометров газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии – 1,3 млрд и 3,5 млрд соответственно.

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Кабмин прогнозирует, что средний курс доллара в 2020 году составит 27 грн. На таких данных просчитан обновленный проект госбюджета-2020. Предыдущий вариант предполагал курс 28,2 грн/доллар.

Правительство назвало основные параметры обновленного проекта бюджета-2020:

доходы – 1,093 трлн грн;

расходы – 1,195 трлн грн (увеличены на 67,5 млрд грн в сравнении с 2019 годом);

на обслуживание госдолга -141,5 млрд грн;

на развитие дорожной инфраструктуры -73,7 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2019 году;

средства на выплаты субсидии – 48 млрд грн;

общие расходы на здравоохранение -113,3 млрд грн, что на 15,1 млрд больше, чем было заложено в бюджете-2019;

на охрану и безопасность – 245,8 млрд грн (на 16% больше, чем в 2019 году) из них Минобороны получит 117,5 млрд грн, а МВД – 93 млрд грн;

расходы на обслуживание деятельности правительства и органов центральной власти уменьшатся на 10%.

500 млн долларов "Нафтогаз Украины" получил от размещения 7-летних евробондов под 7,625% годовых. Выпуск не имеет государственных гарантий.

6 млрд грн доходов от "большой" приватизации и столько же от "малой" предусматривает проект госбюджета-2020, подготовленный ко второму чтению, ,

Составили 222,26 млрд грн поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в январе-октябре. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года они выросли на 38,48 млрд грн, или на 20,9%.

Произвели 909,58 тыс. тонн сахара украинские заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 1 сентября. Переработано 6,17 млн тонн сахарной свеклы

216,7 млрд грн получили налогов и сборов местные бюджеты за 10 месяцев текущего года. В прошлом году на эту дату было 181,2 млрд грн.

4 млрд грн на программу финансовой поддержки аграриев предусматривает обновленный проект госбюджета-2020. Кроме того, 240 млн грн предусмотрено для формирования уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов.

20 млн тонн зерновых экспортировали украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (июль 2019 – июнь 2020), по состоянию на 5 ноября – на 5,5 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мир

США начали процесс выхода из Парижского климатического соглашения, подав официальное сообщение в ООН. Выход состоится через год, когда соответствующее уведомление вступит в силу. Решение выйти из Парижского соглашения принял в июне 2017 года президент Дональд Трамп "из-за несправедливого экономического бремени, наложенного на американских рабочих, предприятия и налогоплательщиков по обязательствам, заключенным в рамках Соглашения".

Не менее 140 тысяч своих граждан Россия за пять лет аннексии Крыма переселила на полуостров. Об этом сказала украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Миллион электрокаров, которые были проданы в 2017 году, за срок своей эксплуатации произведут 250 000 тонн токсичных отходов. Проблема их утилизации осложняется разнообразием форм, конструкций и химического состава литий-ионных батарей. Об этом сообщил Naked Science.

В Китае несовершеннолетним запретили играть в онлайн-игры в ночное время суток. Кроме того, время пребывания в играх будет жестко ограничено. Меры регулирования коснутся всех доступных в Китае онлайн-платформ. Ограничения введены также на сумму средств, которую несовершеннолетние могут переводить на свои игровые аккаунты. Дети от 8 до 16 лет смогут пополнить счет лишь на 200 юаней (29 долларов) в месяц, а для игроков от 16 до 18 лет максимальная сумма будет равна 400 юаням (57 долларов).

Компания Apple предупредила владельцев iPhone и iPad, что они не смогут подключиться к интернету, если не обновят программное обеспечение своих устройств. Речь идет о гаджетах, произведенных до 2012 года.

Саудовская Аравия официально сообщила об IPO своей государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Цену размещения и количество акций, которые будут размещены, определят в конце периода сбора заявок. Над размещением будет работать масштабный пул международных банков. IPO Saudi Aramco, как ожидается, станет крупнейшим в истории. При размещении 2% акций на первом этапе компания может привлечь 40 млрд долларов. Рынок ждет размещения Saudi Aramco с 2016 года,

Великобритания продлевает учебную военную миссию в Украине на три года – до марта 2023. С ее начала в 2015 году военнослужащие Британии уже обучили 17 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

1 млн евро выделило правительство Австрии на гуманитарную помощь жителям востока Украины и на разминирование Донбасса.

53,6% жителей Земли, или 4,1 млрд человек сейчас имеют возможность пользоваться интернетом. По данным Международного союза электросвязи при ООН, количество подключенных к интернету людей выросло на 5,3% по сравнению с 2018 годом. Самый высокий процент пользователей в Европе (82,5%), самый низкий – в Африке (28,2%).

Власти Ирана начали четвертый этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе. Президент страны заявил, что только в случае снятия всех санкций, Иран вернется к выполнению обязанностей по СВПД.

Видео: Reuters

За 1 млн 452 тыс. фунтов стерлингов продана на аукционе Sotheby's в Лондоне бутылка шотландского виски Macallan, изготовленного в 1926 году и разлитого в 1986 году. Это новый мировой рекорд цены за бутылку алкоголя. Бутылка, выпущенная под этикеткой The Macallan Fine & Rare, разлита из бочки №263 при крепости в 42,6% и является одной из 40 бутылок, наполненных из этой бочки.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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