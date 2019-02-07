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Новые рабочие места для украинцев: ДТЭК Нефтегаз увеличивает объемы добычи отечественного газа

Сегодня, 23:22

Чем больше добывают украинские компании, тем меньше страна зависит от импортного топлива

Новые рабочие места для украинцев: ДТЭК Нефтегаз увеличивает объемы добычи отечественного газа Экономика Чем больше добывают украинские компании, тем меньше страна зависит от импортного топлива

21 млрд кубов газа добыли украинские компании в прошлом году. Это на целых 600 млн больше, чем в 2017. А чем больше Украина скачает своего топлива – тем меньше придется покупать у иностранных поставщиков. Корреспонденты "Сегодня" поехали на Семиренковское месторождение, одно из крупнейших в Украине.

Это новая газовая буровая вышка. Ее запустили в январе этого года на Семиренковском месторождении, на Полтавщине. Работает вышка круглосуточно. Первые недели бурят в сутки около 300 метров. Чем ниже спускается буровое долото, тем работать становится сложнее. Продвигаться приходится медленнее, потому что чем дальше, тем пласты тверже. Это особенности недр.

Пока буровая установка досталась глубины более двух километров. Постепенно буровики дойдут до глубины почти в пять с половиной километров. Эта скважина будет очередной добытчицей украинского газа, который будет работать на энергонезависимость страны.

Компания ДТЭК Нефтегаз постоянно инвестирует в добычу украинского топлива. На Семеренковском месторождении работает уже несколько десятков скважин компании.

"ДТЭК Нефтегаз крайне ответственно подходит к реализации этой задачи. В текущем году мы пересмотрели в очередной раз наши инвестиционные планы, и увеличили объем инвестиций в два раза. С полутора миллиардов гривен в прошлом году – до трех миллиардов в текущем году. В том числе, и объемы глубокого бурения. Мы планируем пробурить, ввести в эксплуатацию еще 4 новые глубокие скважины, что несомненно станет весомым вкладом в достижение энергетической независимости страны", – говорит генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

Частные компании добывают 20% украинского газа, говорят в профильной ассоциации. И темпы появления новых скважин и увеличение объемов добычи постоянно растут. А чем больше добывают украинские компании, тем меньше страна зависит от импортного топлива.

"Чувствуется такая красивая, знаете, борьба за хороший результат. В частности ДТЭК Нафтогаз увеличил за последние 3-4 года результат более чем в 4 раза. Это серьезные достижения. Мало кто мог такое повторить, пока. Но мы ожидаем, что также появятся и другие компании, которые тоже будут показывать свои достижения, результат, и от этого выиграют", – считает исполнительный директор ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.

Не только Семиренковское месторождение в работе. Компания в этом году планирует бурить и другие новые скважины, в частности на Мачухском месторождении. Увеличатся не только объемы добычи отечественного газа. Появятся новые рабочие места для украинцев.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что через пять лет, то есть к 2024 году, Украина должна достичь энергетической независимости. 

Как отмечал ранее глава правительства Владимир Гройсман, постепенный отказ от импортного газа увеличение собственной добычи газа позволит Украине достичь энергетической независимости.

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Тег газ, ДТЭК, добыча газа

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