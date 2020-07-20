Новые вспышки коронавируса обваливают цены на нефть

Рынок следит за уровнями заболеваемости и смертности

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются на фоне увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом в мире.

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Так, 20 июля к 09:18 по киевскому времени, по данным Investing, сентябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,33 доллара (0,77%) – до 42,81 доллара.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени подешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,29 доллара (0,71%) – до 40,46 доллара за баррель.

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По итогам минувшей недели Brent подешевела на 0,2%, а WTI прибавила в цене 0,1%.

"Хотя США продолжили фиксировать увеличение прироста случаев и к концу прошлой недели достигли рекордного дневного показателя в более чем 77 тысяч, относительно низкий уровень смертности по сравнению с ранним периодом вспышки в марте-апреле позволил сгладить некоторые опасения рынка", - отмечает рыночный стратег IG Markets Цзиньи Пан.

Также эксперты опасаются, что темпы восстановления спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось, – из-за необходимости продления ограничительных мер или отмены предыдущих послаблений.

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