Новый договор на грузоперевозки: станет ли шантаж грузоотправителей причиной увольнения и.о. главы "Укрзализныци" Ивана Юрика

С 1 июля "Укрзализныця" в очередной раз хочет ввести новый договор о перевозке грузов. Бизнес — против. Антимонопольный комитет возражает. Но и.о. главы УЗ Иван Юрик настаивает, что седьмого по счету переноса введения договора не будет. Документ под названием "Договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом" по своей сути фактически ультиматум монополиста своим клиентам, пишет "Znaj.ua".

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"Укрзализныця" оглашает свод правил собственного изобретения, по которым она намерена дальше работать. Бизнес может соглашаться или нет. Не согласен, значит, далеко не уедешь. Возникнут, например, проблемы с утверждением плановых заявок на следующий месяц и получением вагонов. При этом "Укрзализныця" полный монополист на рынке: грузоотправители могут взять вагоны у частных компаний, но за локомотивами и инфраструктурой все равно придут в госкомпанию. Конкуренция отсутствует полностью.

Пользуясь этим, правление "Укрзализныци" еще в прошлом году разработало и четыре раза (!) пыталось внедрить проект нового договора. Суть которого, по словам специалистов, укладывается в формулу: "УЗ не отвечает ни за что, грузоотправитель платит за все". Причем заметно дороже, чем раньше.

Учитывая количество внесенных в проект невыполнимых или чрезмерных обязательств грузоотправителя, за нарушение которых полагаются штрафы, затраты бизнеса вырастают очень значительно. Себя "Укрзализныця" при этом наказывать не собирается ни за какие грехи.

Неудивительно, что против пятой, самой настойчивой, попытки введения договора с 1 апреля 2020 года единодушно выступил практически весь бизнес, связанный с железнодорожными перевозками: Федерация металлургов Украины, ОП "Укрметаллургпром", Украинская зерновая ассоциация, Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины, Союз химиков Украины, Ассоциация производителей цемента Украины "Укрцемент" и Ассоциация предприятий стекольной промышленности "Стекло Украины".

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Каждый нашел свой повод для возмущений. Аграриев больше всего обеспокоило повышение платы за пользование вагонами во время грузовых операций (доставку вагонов, погрузку и выгрузку зерна) со 105 грн в сутки за зерновоз до 1363 грн. А за двое суток – до 2726 грн. Аналогичная ситуация, скажем, с вагонами-цементовозами.

Металлурги пытались объяснить, что в условиях невыгодной для экспортеров ГМК мировой конъюнктуры увеличение расходов на транспортировку сделает их продукцию неконкурентоспособной на внешних рынках. Это приведет к тяжелым последствиям как для отрасли, которая переживает кризис (в первом квартале 2020 года убыток сталеваров составил около 14 млрд грн), так и для экономики страны в целом.

С призывом не делать глупостей в разгар эпидемии коронавируса и отложить запуск договора до 1 июня (а за это время переписать проект с учетом замечаний) к "Укрзализныце" обратились Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата в Украине (AmCham). Последняя заявила, что введение нового договора на грузоперевозки крайне негативно повлияет не только на рынок грузоотправителей, но и на операционные показатели самой "Укрзализныци".

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Вмешался и Антимонопольный комитет Украины. Проанализировав проект договора, комитет пришел к выводу, что отдельные его условия могут привести к ущемлению интересов "других субъектов хозяйствования, что было бы невозможным в условиях существования значительной конкуренции на этом рынке".

В общем, введение нового договора было отложено до 1 июня. В это время в "Укрзализныце" в третий раз поменялся руководитель: после Евгения Кравцова и Желько Марчека и.о. председателя правления госкомпаии стал Иван Юрик.

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Приход нового человека к штурвалу УЗ вселял в бизнес надежду, что, может быть, в этот раз их аргументы будут услышаны, а замечания учтены. Но, увы, эти надежды не оправдались – Юрик не стал изменять "корпоративным "традициям.

Уже через месяц после его назначения разразился коррупционный скандал вокруг возможной причастности к присвоению 80 млн грн на схемах с закупкой топлива. Диалога с бизнесом также не вышло. Хотя ради достижения компромисса введение договора отложили еще раз — с 1 июня на 1 июля. У Юрика просто заявили, что они все главные замечаня учли, поправки внесли.

"Мы с удивлением увидели заявление "Укрзализныци" о том, что они вроде учли все замечания к этим договорам и согласовали со всеми. На самом деле, это не так. Большинство наших принципиальных замечаний там не учтено, никто с нами ничего не пересогласовывал. Поэтому мнение крайне отрицательное. Мы считаем, что с 1 июля ни в коем случае нельзя вводить эти новые договора", - констатирует глава Федерации металлургов Сергей Беленький.

В частности, так и не урегулирован спорный момент, касающийся перехода от почасовой оплате за пользование собственными вагонами "Укрзализныци" к посуточной. Новый подход не учитывает целый ряд технических нюансов и повышает стоимость услуги более, чем в 6 раз.

Так и не установлена ответственность УЗ за нарушение сроков доставки и порчу частных вагонов грузоотправителей. Мимо ушей пропустили и замечания АМКУ. Все это нужно исправлять, а потому введение договора необходимо снова откладывать.

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