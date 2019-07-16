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Новый энергорынок пошел на пользу энергосистеме Украины

16 июля, 23:27

В парламенте дали оценку заработавшей в Украине европейской системе рынка электроэнергии


Уже третью неделю в Украине действует рынок электроэнергии европейского образца. Энергосистема работает стабильно, сбоев в энергоснабжении нет. Об этом в парламенте во время круглого стола, посвященного энергореформе, заявила председатель Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко. Рост цен на киловатты удалось избежать.

"Результаты торгов на рынке на сутки вперед сформировались на ценовых уровнях низших, чем было предусмотрено ценовыми ограничениями Национальной комиссией", – заявила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

В дальнейшем следует выяснить, как взыскать предыдущие долги за электроэнергию с потребителей, и что сделать, чтобы все сегменты рынка заработали на полную мощность. На решение этих вопросов отводятся ближайшие месяцы.

"К 1 июля 2019 Украина, к сожалению, оставалась предпоследней страной Европы, которая работала по неконкурентной модели энергетического рынка. То есть, регулировалось все ручным способом, это архаичная модель, по которой уже почти 20 лет не работает большинство стран Европы. И сейчас Украина присоединилась к европейским странам", – говорит народный депутат Украины Валерия Заружко.

Это уже открыло возможности для импорта электроэнергии. Благодаря чему в Украину уже начали приходить европейские поставщики.

"Именно введение импорта электроэнергии будет способствовать конкуренции производителей электрической энергии в Украине", – считает генеральный директор Директората развития энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Ольга Буславец.

Начало такой конкуренции дало снижение цен на электроэнергию. Это, прежде всего, должны почувствовать небытовые потребители – промышленные предприятия. Зарубежные специалисты говорят и о других возможностях удешевить киловатты для производств.

"Предлагается отменить компенсацию зеленого тарифа в тарифе передачи электроэнергии и добавить его гарантированному покупателю. Это позволит сократить увеличение цены для промышленных потребителей до 11%", – говорит старший советник по вопросам энергетики USAID Шукру Богут.

Отечественные эксперты считают, это может сработать.

"По нашей информации, тариф на передачу электрической энергии "Укрэнерго" завышен, за счет включения в баланс производства электрической энергии на так называемых зеленых электростанцях, возобновляемой энергетики, дополнительные мощности, которые еще не введены в эксплуатацию", – объясняет президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

А вот для бытовых потребителей стоимость электроэнергии будет оставаться неизменной до конца следующего года. Возможность для каждого из нас еще меньше платить за киловатты – экономно пользоваться электроэнергией и переходить на более дешевый ночной тариф.

Напомним, с 1 июля в Украине введен новый оптовый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом "О рынке электрической энергии". Запуск рынка — это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. 

После запуска нового рынка электроэнергии ежесуточно увеличивается ее импорт, что влияет на снижение цен на рынке.

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Тег энергетика, видео, электроэнергия, рынок электроэнергии

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