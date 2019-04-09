Новый энергорынок в Украине: на что обращать внимание, выбирая продавца света

Лицензии на продажу электроэнергии уже получили 400 компаний по всей Украине

Новый энергорынок в Украине: на что обращать внимание, выбирая продавца света 2019-04-09T22:23:00+03:00 Экономика Лицензии на продажу электроэнергии уже получили 400 компаний по всей Украине

100 дней работы. С Нового года в Украине работает новый энергорынок. Появились сотни поставщиков электроэнергии. Конкуренция большая. Продавцы уже борются за потребителей, в частности, ценами. "Сегодня" поинтересовались, действительно ли самое дешевое предложение на рынке выгодно потребителю? На что обращать внимание, выбирая продавца света, расскажут наши корреспонденты.

Владелица кафе Виктория ежемесячно отдает за электроэнергию ощутимую для ее бизнеса сумму – почти 8000 гривен.

"Обогрев, конечно, особенно в зимний период, это существенная нагрузка. Существенные расходы, потому что залы – цокольное помещение, холодно", – признается Виктория Шиян.

О том, что поставщика электроэнергии можно изменить, женщина уже знает. Но как именно работает и что еще изменится на рынке электроэнергии – не интересовалась.

Сейчас компании поставщики покупают электроэнергию у государственного предприятия "Энергорынок" по фиксированной цене. С 1 июля, согласно закону, они должны принимать энергию уже напрямую у генерирующих предприятий.

Лицензии на продажу электроэнергии на начало апреля получили уже 400 компаний по всей Украине.

"Состоялась реальная демонополизация, появились другие участники, которые получают лицензии на поставку электроэнергии, на ее продажу. Все это закладывает основу для того, чтобы потребители Украины, население в первую очередь, действительно получили возможность выбирать поставщика электроэнергии – и это будет создавать эту конкуренцию", – заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Это в принципе ведет к тому, что повышается качество услуг – и конечно цена становится рыночной. Реально это работает на рынке Европы", – говорит эксперт по энергетике Карел Хирман.

Прежде чем заключить соглашение с поставщиком, стоит узнать о его деловой репутации.

"На этом рынке, к сожалению, не так много компаний, которые имеют репутацию. Если к тебе приходит поставщик и говорит: я тебе продам электроэнергию очень дешево – это первый красный флажок. Надо попросить – покажите баланс, покажите опыт, покажите – с кем и как вы работаете", – пояснят руководитель ООО Д.Трединг Виталий Бутенко.

С развитием нового рынка потребители будут иметь выбор по критериям цены и надежности электропоставщиков.

Напомним, в Украине появляются первые компании, которые инвестируют в энергосберегающие проекты. Обновить нужно жилье, социальные объекты и предприятия, чтобы не тратить энергию впустую.

Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что инвестиционный потенциал украинской энергетики – более 80 млрд евро.

Также сообщалось, что США выделят 85 миллионов долларов на развитие украинской энергетики. Агентство США по международному развитию планирует реализовать в нашей стране проект по энергонезависимости.

Тем временем, Порошенко выдал Кабмину поручения по атомной энергетике. Правительству нужно выполнить ряд важных задач, считает президент.

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