Новый глава Нацбанка впервые встретился с МВФ: о чем говорили

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко провел первую после своего назначения на должность встречу с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Перед этим Шевченко встретился с другими кредиторами Украины.

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Как сообщила пресс-служба НБУ, глава регулятора пообщался с председателем миссии МВФ в Украине Иванной Владковой-Голлар, постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом и заместителем исполнительного директора МВФ Владиславом Рашкованом.

"МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом и Национального банка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя Меморандумом об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок", – сказал Шевченко.

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В частности, глава центробанка подчеркнул, что, как и для МВФ, для него одним из приоритетов является уменьшение объема неработающих кредитов, которые сегодня обременяют банковскую систему, в том числе государственные банки. А оздоровления балансов поможет оживить кредитование и будет способствовать более быстрому восстановлению экономики.

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Также Шевченко заверил МВФ, что независимость НБУ будет сохранена. Фонд выдвигал такое требование к Украинепосле отставки предыдущего главы Нацбанка Якова Смолия.

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"НБУ получил институциональную независимость в 2015 году именно для того, чтобы мы имели возможность выполнять наш мандат и благодаря этому повышать благосостояние украинцев", - сказал Шевченко.

Напомним, ранее Международный валютный фонд опубликовал Письмо о намерениях и Меморандум экономической и финансовой политики в рамках запроса новой 18-месячной программы финансирования stand-by на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долларов).

После выделения первого транша в 2,1 млрд долларов намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года, с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего.

Подробнее о соглашении МВФ премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

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