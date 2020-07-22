Новый глава Нацбанка встретился с кредиторами Украины: о чем говорили

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, который занимает должность с 16 июля, провел первые встречи с представителями Всемирного банка (ВБ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и послами "Большой семерки". Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Реклама

"Для Национального банка важнейшая задача сейчас – иметь здоровый конструктивный диалог с международными партнерами. Именно поэтому общение со Всемирным банком, "Большой семеркой", МВФ – это первые шаги, с которых я начал свою работу в центробанке", – сказал Шевченко.

В свою очередь, вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде выразила надежду, что новое руководство будет продолжать политику НБУ в части таргетирования инфляции и режима гибкого курса гривни.

"Национальный банк и стабильность в Украине сегодня всегда идут рядом. Поэтому нам очень важно, чтобы вы продолжали политику Национального банка, в частности таргетирования инфляции и режим гибкого курса", – подчеркнула Бьерде.

Читайте также: В МВФ рассказали, чего ожидают от нового главы НБУ

В тренде Ради бизнеса: Шмыгаль назвал общую задачу Кабмина и Нацбанка

Реклама

На встрече с послами "Большой семерки" Шевченко также озвучил свои основные приоритеты:

восстановление кредитования;

снижение портфелей "плохих" кредитов;

сохранения макрофинансовой стабильности;

продолжение и углубление сотрудничества с международными партнерами Украины.

"Национальный банк – фундаментальная опора реформ, которые проводила Украина в предыдущие годы и продолжает внедрять сегодня. Центробанк сыграл ключевую роль в преодолении проблем в банковском секторе и борьбе с кризисными явлениями в стране. Надеемся, что Национальный банк продолжит продуманную политику, направленную на обеспечение макрофинансовой и экономической стабильности в Украине", – отметила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Напомним, Предыдущий глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление. В свою очередь в Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости Нацбанка. 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ. 16 июля председателем Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

Видео: Верховная Рада

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама