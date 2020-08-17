Новый глава НБУ рассказал, когда ожидать новый транш МВФ

В Нацбанке считают, что успешно движутся по выполнению положений Меморандума

Руководство Нацбанка Украины предполагает, что второй транш Международного валютного фонда в рамках новой программы финансирования stand-by поступит в нашу страну уже до конца 2020 года.

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Об этом новый глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, сейчас отпускной сезон и точные даты будут понятны ближе к концу августа.

"На данный момент наш свежий макропрогноз построен на предположении, что второму траншу в этом году быть. Вместе с правительством мы сфокусировались на выполнении положений Меморандума", – заметил Шевченко.

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"Я считаю, что в настоящее время мы успешно движемся по выполнению положений Меморандума, в частности, структурных маяков. Мы находимся в постоянном диалоге как с МВФ, так и с нашими другими международными партнерами. Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в течение текущего года", – подытожил банкир.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что, в середине июня директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, Фонд оценит успехи Украины и примет решение о втором транше в сентябре.

Напомним, в начале июня Украина уже получила первый транш по программе МВФ stand-by. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

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