Новый год за "минималку": эксперты назвали самые доступные направления для путешествий

А если отложить среднуюю столичную зарплату, можно уехать в теплые страны

Реально ли отправиться в путешествие на новогодние праздники за минимальную зарплату, 3700 гривен? Куда можно поехать и что себе позволить на эту сумму?

Менеджер по туризму Елена Ковальская отмечает, что вариантов отдыха на 3723 гривен – не много. Европа сразу "уходит" из списка потенциальных регионов для визита – самый дешевый автобусный тут в литку стоит от 5750 гривен.

Стоимость путешествий по Украине – более демократичная. Трех с лишним тысяч хватит на двухдневное путешествие, например, во Львов, Ужгород или Одессу. Правда, в гостинице, которую удалось забронировать, кормят только завтраками, поэтому на питание придется дополнительные деньги.

Как отмечает Ковальская, о бюджетной поездке лучше поездке лучше позаботиться заранее.

"Цены сейчас растут очень быстро. В ноябре желательно уже начинать бронировать жилье, отель, потому что дальше мы не уложимся в минимальный бюджет", – предупреждает специалистка.

А вот на среднюю по Украине зарплату – 8382 гривни – можно выбрать и автобусный тур по Европе или отправиться в ж/д-путешествие на Запад своей страны.

"Тут уже можем позволить себе немножечко больше. Можем ждать "горящие туры" по Европе, можем поехать в "Буковель" покататься на лыжах, также Европа – Германия, Нидерланды", – рассказывает Ковальская.

Впрочем, следует помнить, что 8000 – это только проезд и проживание. За несколько завтраков, например, в "Буковеле", придется выложить еще около тысячи.

А на 12 тысяч гривен – столько в среднем зарабатывают киевляне – можно позволить себе даже теплые страны и all inclusive ("все включено"), говорит Елена.

"Можем рассматривать Египет, но придется ждать "горящие" предложения. Можем либо ждать до последнего, когда что-то попадется на глаза, или, наоборот, забронировать раньше, но отель тогда будет невысокого уровня", – отмечает Елена.

И на этот отдых стоит откладывать – ведь месячную зарплату вы отдадите всего за несколько дней, и надо будет на что-то жить после отпуска.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня разбирались, куда поехать на Новый год, ведь уже настала пора ловить скидки и билеты на самолеты.