Новый иск "Нафтогаза" абсурден, Россия предлагает мирное урегулирование – Новак

Александр Новак. Фото: Минэнерго РФ

Российская сторона продолжает предлагать Украине вернуться к вопросу мирного урегулирования газовых споров. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак, комментируя новый иск "Нафтогаза Украины" к "Газпрому".

"Второй абсурдный иск, который украинская сторона подала на 12 млрд долл., – он еще не рассматривался. Поэтому говорить, что кто-то кому-то должен – преждевременно. Мы понимаем, что те требования, которые заложены в иск, у меня другого слова нет – абсурд. Как и решение украинской антимонопольной службы, когда они насчитали 6,4 млрд долл за ... нарушение "Газпромом" антимонопольного законодательства при использовании газотранспортной инфраструктуры. Это решение чисто политическое, конъюнктурное, внутриукраинское", – сказал Новак.

Что касается решения Стокгольмского арбитражного суда, то разбирательства продолжаются, напомнил министр.

"Газпром" подал апелляцию, в следующем году она будет рассматриваться. Мы продолжаем предлагать нашим украинским партнерам для нормального восстановления долгосрочных взаимоотношений в рамках транзита и поставок газа вернуться к вопросу мирного урегулирования", – добавил Новак.

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Ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что сумма нового иска Украины к "Газпрому"будет снижена до 2 млрд долларов в случае сохранения прокачки российского газа через украинскую газотранспортную систему. Сейчас, по его словам, общая сумма иска превышает 12 млрд долларов.

При этом Витренко подчеркнул, что речь идет не о продлении транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", а о продолжении транзита газа через Украину.

Напомним, 2 ноября "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против российского "Газпрома". В документах идет речь об ответе украинской компании на обращение "Газпрома" с требованием пересмотреть решения предыдущего арбитража по транзитному контракту. Решение арбитража по этому делу ожидается в 2021 году.

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При этом сумма долга российского "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" по решениям Стокгольмского арбитража увеличилась до 3 млрд долларов.

Как известно, 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех принципиальных для Украины спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение и по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с учетом зачета 2,1 млрд долларов, который "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

Сумма в 3 млрд долларов состоит из основной суммы долга (2,56 млрд долларов) и пени, которая начисляется на эту задолженность.

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