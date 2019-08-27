Новый Избирательный кодекс и запасы газа: итоги дня

Общество

12 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Избирательный кодекс, который предусматривает систему открытых списков на выборах в парламент, подписал председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий.

1 402 869 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым официально учтено на 27 августа 2019 года. Из них 40 733 человек – из аннексированного Крыма и Севастополя

Решения по организации первого заседания Верховной Рады нового созыва приняла подготовительная группа, составленная из представителей всех фракций.

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.Решить за три года вопрос с обеспечением жильем сотрудников органов внутренних дел рассчитывает министр МВД Арсен Аваков благодаря предоставлению жилья на условиях льготного финансового лизинга. Эта программа стартовала в ноябре 2018 года.

Учтено 45 уголовных производств по статье 328 УК – разглашение государственной тайны. Всего зарегистрировано 47 таких уголовных правонарушений. В суд было направлено лишь одно производство. С 2014 года по июль 2019 года было учтено около 200 таких правонарушений.

Экономика

Ослабил на 10 копеек до 25,16 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 28 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 27 августа. При этом за неделю – с 21 по 28 августа – гривня по отношению к доллару ослабла на три копейки.

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Купил 79,5 млн долларов НБУ на межбанковском валютном рынке в период с 19 по 23 августа, что на 32,9% больше, чем неделей ранее. В целом с начала 2019 года Нацбанк купил 3,206 млрд долларов и продал 248,23 млн.

Увеличились в два разазапасы природного газа в подземных хранилищах после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) – до 17,795 млрд кубометров. По состоянию на 25 августа запасы на 26% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

7,1 млрд грн налога на доходы физлиц перечислили с начала года в консолидированный бюджет налогоплательщики Киевской области. Из этих средств в госбюджет поступило 1,8 млрд грн, а в местные бюджеты – 5,3 млрд грн. Наибольшие суммы в бюджеты обеспечили Бориспольский район – 1 млрд грн, Киево-Святошинский и Белоцерковский – 882 и 821 млн грн соответственно.

Около 9 млрд грн должен в 2020-2022 гг. ежегодно выплачивать "Укравтодор" для обслуживания долга по кредитам, сообщил руководитель компании Славомир Новак. Укравтодор погашает долги с 2010 года. В 2019 году выплаты составили 8,5 млрд грн при бюджете Госагентства в 33 млрд грн.

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Поставлять курятину на рынок Японии получили право украинские производители. Компетентные органы согласовали международный ветеринарный сертификат.

Составила 440,8 млрд грн на 1 августа общая сумма вкладов физлиц в банках – участниках Фонда гарантирования вкладов физических, сократившись за месяц на 2,46%. При этом вклады в национальной валюте – 249,8 млрд грн, в иностранной – 191,0 млрд грн. Полностью защищены вклады (в размере до 200 тыс. грн) 98,5% вкладчиков. Гарантиями Фонда покрывается по сумме 43,3% вкладов, что составляет 190,7 млрд грн.

Направил 61,7 млн грн Фонд социального страхования Украины за январь-июнь на обеспечение лекарственными средствами 14,4 тыс. пострадавших на производстве.

Мир

Принимать 40 000 рабочих из Украины ежегодно теперь готова Чехия, вместо 19 600 человек, как было ранее.

Цены на золото возвращаются к шестилетнему максимуму. В конце минувшей недели они достигали 1529,81 долларов за тройскую унцию. Очередной виток торговой войны между Вашингтоном и Пекином заставил инвесторов увеличить вложения в защитные активы. Подогревают интерес к золоту и несогласованный "Брекзит", чреватый последствиями для экономики европейских стран, и намеки Ирана на небезопасный трафик нефти в Персидском заливе.

Сократила закупки российского газа на 28% Польша в первом полугодии, до 4,3 млрд кубометров, заявили в госкомпании PGNiG, объяснив это тем, что поставляемый из США сжиженный природный газ обходится дешевле.

Понизил до 7,0810 юаня за доллар 27 августа Народный банк Китая курс жэньминьби (официальное название китайской валюты). Это минимальное значение с 18 марта 2008 года.

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Сократились на 24% в годовом выражении, до 88 единиц, в июле мировые поставки пассажирских самолетов, сообщила британская профильная организация ADS. С начала года мировые поставки составили 716 самолетов, что на 11% меньше, чем годом ранее. Из-за приостановки эксплуатации Boeing-737 MAX резко просело производство у Boeing – за первые шесть месяцев поставили эксплуатантам 239 лайнеров, что на 37% меньше, чем годом ранее. При этом у европейского Airbus за этот же период производство выросло на 28%, до 389 самолетов.

Президент Бразилии Жар Болсонару отказался принять помощь G7 для борьбы с пожарами в лесах Амазонки, которая пообещала выделить 22 млн долларов. По словам Болсонару, это предложение свидетельствует, что к Бразилии относятся как к "колонии или ничейной земле", он также назвал это попыткой вмешиваться в суверенитет страны.

Президент Индонезии объявил, где будет построена новая столица его страны – после трех лет изучения вопроса правительство решило построить ее в провинции Восточный Калимантан на острове Борнео. Новая столица должна быть построена примерно через 10 лет и может стоить до 32,5 млрд долларов. Ожидается, что правительство заплатит около 19% от этой суммы, а остальная часть будет финансироваться за счет сотрудничества с бизнес-группами, государственными компаниями и частным сектором.

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